Modern Düşüncede Tanrı ve Ahlâk: Tanrı Nizam İçin “Lazım” İlke midir?

Modern düşünce, Descartes'ın bilginin istikametini metafizikten fiziğe çevirmesiyle neşet eden Kartezyen felsefenin bir ürünü olarak doğmuştur. Kartezyen düşüncenin yol açtığı epistemolojik kopuş, Galileo'nun dünya merkezli evren modelini yıkan kozmolojik devriminden daha köklü kırılmayla bilginin mahiyetini değiştirmiş, kadim dünyanın bütün bilgi ve değerler sistemini altüst etmişti. Aristoteles ile başlayıp skolastik dönemde devam eden anlayışta bilimlerin kurucusu metafizik iken modern dönemde bu rol fiziğe ve doğa bilimlerine bırakılmış, fiziğin ilkeleri metafiziğin ve tikel bilimlerin meşruiyet nedeni sayılmıştı. Önceki felsefe ise metafizikten hareketle bilimleri inşa ediyor, Tanrı ve değer eksenli bir varlık anlayışını bütün bilimlerin zemini hâline getiriyordu. Bununla birlikte Descartes, metafizik tasavvurunda Tanrı'nın varlığına dair kanıtlamalar ileri sürmüş, Tanrı'nın varlığını rasyonel olarak temellendirilebilir ilke olarak görmüş, bu noktada eski düşünceden kopmamış görünmüştü. "Sabit bir nokta verin dünyayı yerinden oynatırım." tabirindeki "sabit nokta" düşünen ben, onun bize verdiği gerçeklik ise Tanrı'nın varlığının kanıtlanmasıydı. Lakin Tanrı'yı kanıtlamadaki bu kesinlik yeni bilgi anlayışından beklenemeyecek bir netice idi ve bu durum, daha doğrusu bu çelişki daha sonra fark edilecek, sistemin istilzam ettiği yeni anlayış Kant'ın felsefesinde tebellür edecekti.

Felsefi düşüncedeki kırılmanın tarihsel zeminini anlayabilmek için Hristiyanlığın geçirdiği teolojik ve kurumsal değişimi de hatırlamak gerekir. Avrupa'daki yerel dillerin ve hanedanların etkisinin artmasıyla birlikte, Kilisenin hâkim paradigmasına karşı eleştirel yaklaşım başlamış; bu eleştirel yaklaşımlar, en başarılı örneğini ise Kuzey Avrupa'da Protestanlıkla birlikte vermişti. Kilisenin sınıfsal ve merkezî yapısı aşılmak istenmiş, din ve ahlâk, bireysel ve vicdani iş sayılmış, kutsal metnin bireyce anlaşılmasını mümkün kılan yorumunun imkânları aranmış, kutsal kitap tercüme edilmiş, böylece birey ile Tanrı arasındaki mesafe kısaltılmak istenmişti. Protestanlık, yalnızca Katolikliğin merkeziyetçi otoritesinden değil, Kilise aracılığından koparak bir yerelleşme sürecine doğru ilerlemiş, sanat ve mimari ürünlerinde de bunun neticeleri ortaya çıkmıştı. Artık Hristiyanlık ve Hristiyanlık kurumları daha çok Avrupalı, bilhassa Kuzeyli olmaya başlamıştı. Bu yaklaşımın felsefedeki karşılığı ise bilgi teorisinin temelden değişerek eski dünyanın anlayışını geçersiz kılabilecek bir teorinin gelişmesiydi. Tanrı, Kant'a kadar kanıtlanabilir bir sorun olarak görünürken bundan sonra Tanrı'nın varlığının kanıtlanması veya ispat edilmesi bilgi dışı bir mesele olarak kabul edilmeye başlanmıştı. Bununla birlikte Kant'ın düşüncesi Tanrı'nın varlığının kanıtlanması yönünde bir yol aramıştı lakin bu yol teorik akılla bulunmayacak, onun yerine Tanrı ahlâk konusu, daha doğrusu ahlâkın temellendirilmesinde gerekli bir unsur olarak ele alınacaktı. Bunun anlamı, Tanrı'nın teorik akıl yerine çok pratik aklın bir konusu olarak felsefede ele alınacak olmasıydı. Ahlâk ile din, başka bir anlatımla felsefenin temel konusunu teşkil eden ahlâk ile hâkim dinî gelenek olan Hristiyanlık arasındaki ayrım burada ortaya çıkacak; Tanrı dinde ele alındığından farklı bir şekilde tasavvur edilecek, birçok felsefe tarihçisinin söylediği gibi Tanrı artık pragmatik bir yolla kabul edilmiş olacaktı. Yine birçok tarihçinin söylediği gibi Kant'ın kendisi Tanrı'ya iman ediyordu, hatta bunun için "İmana yer almak için bilgiyi geride bıraktım." anlamında bir söz söylemiştir. Lakin onun felsefi sistemi artık Tanrı'yı dinlerde yer aldığı hâliyle bir hakikat şeklinde görmediği (varlığını kanıtlamak bir yana) gibi ahlâkı da akıl ve vicdan kaynaklı bir değerler kümesi şeklinde düşünerek ahlâkı dinden ayrı görmüştü. Daha sonra gelişen düşünceler ise ateizmin güçlenmesi istikametinde gelişmiş, Tanrı tasavvuru bilim ve felsefede sürekli zemin yitirmişti.

Çağdaş düşüncede Tanrı ve ahlâk ilişkisini anlamada en önemli örnek Kant'ın pratik akıl teorisi ve bu teoride Tanrı'ya ayırdığı yerdir. Artık modern dünyada Tanrı, dinlerde belirtildiği anlam ve muhtevayla "Tanrı" olarak değil, bireysel veya toplumsal ahlâk düzeninde gerekli bir ilke olarak bulunmaktadır. Tanrı'nın toplumsal düzen için gerekli olduğu fikri zaman içinde dinin aleyhine kullanılan bir argüman hâline de gelmiştir. Özellikle dinlerin kökeni üzerindeki tartışmalar ile dinin orta çağda siyaset ve iktidarla ilişkisi, kutsal kavramının daha çok insanları yönetmek için ortaya çıktığı iddialarını dile getirmiştir. Bu bir olgudur: Kutsal kavramı siyaset ve iktidarı daha rahat hâle getirir (gerçekte bir eleştiridir bu). Voltaire'e izafe edilen "Bir tanrı yoksa bile onu var etmek gerekir." veya "Kırk insan bir araya gelse onları yönetmek için Tanrı gerekir." gibi sözler, siyaset ve yönetimin ihtiyaç duyduğu kutsallık fikrine atıf yapan fakat özünde dini ve dindarlığı bu cihetle eleştiren iddialardır.

Klasik felsefede Tanrı dünyayı var eden ve hâlihazırda onu ayakta tutan ilke olarak kabul edilmiş, toplumu düzenleme ve ahlâkı temellendirmede pragmatik bir yaklaşım benimsenmemişti. Böyle bir faydacılık Tanrı'ya karşı en büyük saygısızlık olabilirdi. Ahlâk bu düşüncelerde Tanrı'ya giden bir yol, daha çok da Tanrı'ya imanın bir neticesi olabilir, fakat amaç olarak kabul edilemezdi. Tanrı kendi yasası ile toplumu ve bireyin hayatını düzenlemiş olsa bile, hiçbir insan "İnsanları yönetmek için Tanrı lazımdır." dememiştir. Modern dünyada tam aksi istikamette âlemin düzenini açıklamak için Tanrı gerekli görülmemiş, daha doğrusu âlemin nasıl var olduğu sorunu bilimce izah edilen bir konu kabul edilmiş, Tanrı'ya veya onun mükemmel nizamına bazı retorik cümlelerde atıf yapılmış olsa bile, Tanrı gerçek bir varlık ve hakikat olarak düşünülmemişti. Bunun neticesinde ise düşünce tarihi Tanrı'nın kademeli bir şekilde gündemden çıkartılmasına şahitlik etmişti.

Lakin insanlar öteden beri kutsal varlığın ve değerlerin toplum idaresindeki yerini, insanları yönetme ve sürüklemedeki rolünü fark etmiş, bu nedenle Tanrı'yı ahlâki düzen için gerekli görmüşlerdir. "Tanrı yok ise onu var etmek gerekir." sözü tam olarak bu anlama geliyordu. Vâkıa burada dinler tarihine yönelik eleştirileri tamamen hatalı bulmak da mümkün değildir. Hristiyanlık Roma'nın kılıçlarının himayesine girdiğinde bir pazarlık yapmış, Roma'ya çok önemli bir imkân vererek bunu yapabilmişti: Tanrı için ölmek veya kutsal savaş fikri. Bu sayede Roma için asker toplamak, insanları yönetmek daha kolay hâle gelmiş, daha uzun soluklu bir imparatorluk ortaya çıkabilmişti. Tanrı'nın ve kutsal kavramların siyaset ve yönetme vasıtası olarak kullanılmasının örnekleri İslâm tarihinde de eksik değildir, bu durum günümüzde de geçerli olabilir, bunda tereddüt yoktur. Fakat böyle bir yaklaşım bilhassa İslâm gibi sınıfsal yapının bulunmadığı ve Tanrı inancının merkezi doldurduğu dinde bir riyakârlık olarak görülecektir.

Bu itibarla modern dünyada da din ile ahlâk, Tanrı ile ahlâk arasında kurulabilecek böyle bir faydacılık, dindar insanlar için hiçbir anlam taşımayacaktır. Paranın üstüne Tanrı'nın adını yazmak, paraya değil de üstünde yazan Tanrı'nın ismine tevekkül ettiğini söylemek veya bir üniversitenin kapısına kutsal kitaptan söz yazıp içerisinde bambaşka bilgilerden söz etmek, dindar insanlar için Tanrı'nın istismarından başka bir şey değildir. Modern dünya için istismar sadece bir verimlilik meselesidir: Verimli netice veriyorsa Tanrı veya kutsal olan neden istismar edilmesin ki?

Ekrem Demirli

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