Nizamülmülk ve "Siyasetname"

İslam tarihinde vezir denilince akla gelen ilk isimlerden olan Nizamülmülk, iyi bir eğitim almış akıllı bir idareciydi. Sultan Alparslan'ın isteği doğrultusunda İslam dünyasındaki tehlikeli fikir akımlarının önünü kesen bilge vezir, Nizamiye medreselerinin kurulmasına ön ayak olarak "ehl-i sünnet" akidesinin devamı için çabaladı. Sultan Melikşah için kaleme aldığı "siyasetname" isimli eseriyle arkasında yöneticiler için altın öğütler bırakan Nizamülmülk'e yakından bakalım.