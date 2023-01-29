Altuncan’dan Seferiye’ye Büyük Selçuklu Hatunları

SELÇUKLU DEVLETİ

🔸 Türk tarihinin en büyük devletlerinden olan Selçuklu, coğrafya itibari ile Türkmenistan'ın güneyinde, Horosan'ın kuzey kısmı olan Merv'de 1040 tarihinde kurulur ve 1157'ye kadar hüküm sürer.

🔸 Devletin kurucusu olmamalarına rağmen Tuğrul ve Çağrı Bey, Selçuklu Devleti'nin atası olarak kabul edilir. Devleti asıl kuranlar ise onların torunlarıdır.

🔸 Bir çatı devleti olan Büyük Selçuklu, kendisine bağlı dört ayrı küçük devletten oluşur. Bunlar Kirman'da kurulan Kirman, Suriye-Filistin, Türkiye ve Irak Selçuklularıdır.