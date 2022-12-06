Öncü bir mütefekkir: Teoman Duralı

Teoman Duralı kimdir?

◾ 1947 - 2021 yılları arasında yaşayan Teoman Duralı, kendisini çok yönlü yetiştiren bir bilim insanıydı. Yükseköğrenimi sırasında Felsefe, Antropoloji ve Biyoloji ile yakinen ilgilenen Duralı'nın esas uzmanlık alanı ise felsefe oldu.

◾ ABD, Malezya, Avusturya gibi ülkelerde misafir öğretim üyeliği yapan Duralı, hayatı boyunca kendisini ülkesine bağlayan sıkı bağı muhafaza etti.

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