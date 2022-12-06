Öncü bir mütefekkir: Teoman Duralı
Kaleme aldığı eserler ve kendine has bakışı ile kültür ve düşünce dünyamızın önemli isimlerinden olan Fikriyat yazarı Ş. Teoman Duralı, bir sene evvel Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Çok kültürlü bir ailede büyüyen Duralı, bilhassa Batı kökenli paradigmalara esaslı eleştiriler getirdi. Müslümanlık etrafında bir zihinsel düşünce anlayışı oluşturmaya çalışan Teoman Duralı, fikirleri ile aklı karışık pek çok kimseye kılavuz oldu.
Giriş Tarihi: 06.12.2022
17:59
Güncelleme Tarihi: 06.12.2022
23:03
Öncü bir mütefekkir
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6 Aralık 2021'de vefat ederek Rahmet-i Rahman'a kavuşan değerli Fikriyat yazarı Ş. Teoman Duralı, ülkemizin yetiştirdiği gerçek münevverlerdendi.
◾ Ömrünü
bilim, felsefe ve doğa üçgeninde geçiren Duralı, yetiştirdiği talebeler ve kaleme aldığı eserlerle sevilen ve fikir üreten bir mevkide oldu.
Teoman Duralı'nın fikir dünyası
Teoman Duralı kimdir?
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1947 - 2021 yılları arasında yaşayan Teoman Duralı, kendisini çok yönlü yetiştiren bir bilim insanıydı. Yükseköğrenimi sırasında Felsefe, Antropoloji ve Biyoloji ile yakinen ilgilenen Duralı'nın esas uzmanlık alanı ise felsefe oldu.
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ABD, Malezya, Avusturya gibi ülkelerde misafir öğretim üyeliği yapan Duralı, hayatı boyunca kendisini ülkesine bağlayan sıkı bağı muhafaza etti.
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Hakikatin sözcüsü
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Sömürgecilik hususunu felsefik bir zeminde ele alarak meseleye dair ufuk açıcı tespitlerde bulunan Duralı, kağıt ve kalem ile Batı dünyasıyla hesaplaşan namuslu bir fikir savaşçısıdır.
◾ Meselelerin arkasındaki
alt metinlere odaklanarak, görünmeyeni görme derdinde olan Teoman Duralı bu yönü ile Türk akademisine farklı bir soluk oldu.
Teoman Duralı'dan alıntı ve sözler
Bu memleketin tuzu
◾ Duralı,
Batı kökenlerine ve kendisine gösterilen tüm batı menşeli rağbete rağmen ülkesini hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Kısa süreli misafir hocalıklarının dışında Türkiye'yi terk etmedi.
◾ Teoman Hoca sadece bu yönü ile değil
doğup büyüdüğü topraklara sahip çıkması ve milli damarı işaret etmesi ile de pek çok zaman eleştirildi.
Teoman Duralı'ya göre ne, nedir?
Bir toplum araştırmacısı
◾ Şaban Teoman Duralı toplumların
temel meselelerine odaklanarak adeta geniş çaplı bir dünya zihin haritası çıkarma gayreti içerisinde oldu.
◾ Hoca, babasının annesi tarafından
Çerkes, baba tarafından Türkmen iken annesi Alman, eşi ise Fransızdı. Duralı bu toplumsal eşiği yüksek ailede pek çok toplumun normlarını bilerek yetişti.
Teoman Duralı'dan 101 cümle