Teoman Duralı’nın fikir dünyası

🔸 Duralı, disiplinler arası ilimleri çok başarılı şekilde yürüten bir âlimdi. Günümüzde yaygın olarak tek bir alanda ihtisaslaşmaya karşı o, kadim ilim öğretisinin örneği olarak yaşıyordu.

🔸 Biyolojiden felsefeye, ilahiyattan tarihe kadar geniş bir birikime sahipti. Uzmanlaştığı her alan, daha sağlam bir şekilde ilerlemesini sağlıyordu.

🔸 Bir işin daha iyi ve güzel bir şekilde ortaya konabilmesi için kimseyi eleştirmekten çekinmezdi. Bu konulardan biri "Harf Devrimi"ydi.

🔸 2019 yılında katıldığı televizyon programında 1 Kasım 1928 yılında uygulanan Harf Devrimi'ni soykırım olarak nitelendirmişti. Harf inkılabıyla Türkler, bin yıldır kullanıldığı Arap alfabesinin yerine Latin alfabesini kullanmaya başladı.

🔸 Eleştiri hususunda kimseden lafını sakınmayan Duralı, alfabe değişikliğinin ruhumuza vurulmuş bir darbe olduğunu açık yüreklilik ile dile getirmişti:

"Biz soykırıma uğramış bir milletiz! Kültür soykırımına uğradık. Hafızası gitmiş, dolayısıyla burada şaşılacak bir şey yok. Alzheimer olmuş bir milletiz. Geçmiş unutuldu, bitti. Bunun en önemli müsebbibi yazının katlidir. Peyami Safa'nın müthiş bir lafı var: Milli Kütüphanesi'ne gidip de tek kelime okuyamadan çıkan biricik nesil yeryüzünde" Düşünün ne devrimler görmüş bu dünya, Sovyet devrimini görmüş, Çin devrimini görmüş, hiçbirisinde yazıya dokunmadılar. Japonlar içinde Çin yazısı yabancı, Koreliler için Çin yazısı yabancı, İran ve Farslar için Arap yazısı yabancı, ama kimse dokunmadı. Türkiye'nin yeniden istiklaline kavuşması yazının değiştirilmesine mi bağlıydı? İnsan ise mirasını yazıyla sürdürür. Medeniyet yazı üzerine kuruludur ve yapacağınız en büyük katliam budur. Biyolojik soykırım da mümkündür. Orada her zaman için kılıç artıkları olur. Kültür soykırımı, kesinkes bitirir."