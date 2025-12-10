Antik patikalarda özgürlüğün izleri: Likya Yolu
Bir yılda yaklaşık 30 bin kişinin yürüdüğü bir güzergah düşünün, adı "Likya Yolu". 760 kilometreyi bulan bu tarihi yol, adından da anlaşılacağı üzere zamanında ülkemizin güneybatısında medeniyet kurmuş Likyalılardan geliyor. Antik Likya medeniyetinin kalıntıları arasından geçerek Fethiye'den Antalya'ya uzanan bu patika sizlere; yemyeşil doğa, sakin koylar ve nefes kesen manzara sunuyor. Evet, Akdeniz'in turkuaz sularına nazır bu macera sizleri bekliyor...
🔹 Ülkemizin gizli kalmış pek çok hazinesi var. Bunlardan biri de şüphesiz Likya Yolu. Evet, biraz şaşırmış olabilirsiniz çünkü adını belki de sıkça duyduğunuz Likya Medeniyeti'ne ait bir yürüyüş rotası olduğunu bilmiyor olmanız muhtemel.
🔹 Bu yolun nasıl keşfedildiğini ve yürüyüş duraklarına bakmadan evvel kısaca Likya tarihine ve Likyalılara bir bakalım. Likyalıların vakti zamanında ülkemizin güneybatısına geldiklerini ve buralara yerleşmiş olduklarını söyleyelim.
🔹 Tarih sahnesine MÖ 2000'lerde ortaya çıkan Likyalıların medeniyeti, Hitit tabletlerinde Lukka Ülkesi olarak tanımlanmakta. Likyalılar hem dağlık bölgelerde hem de Akdeniz'de kurulmalarından ötürü denizle iç içe yaşamışlar.
🔹 Bundan ötürü de denizcilik alanında kendilerini geliştirmişler ve tarih boyunca da denizcilik alanında göstermiş oldukları başarılardan dolayı büyük bir övgüyle anılmışlardır.
🔹 Likyalılar Heredotos'a göre Girit kökenlidirler. Kral Minos tarafından topraklarından sürgün edilen kralın kardeşi Sarpedon liderliğindeki topluluğun devamıdır. Bazı kaynaklar ise Likyalıların, Hint- Avrupa Luvileri ile bağlantıları olduğunu söyler.
🔹 Dünyanın en güzel yerlerinden birine medeniyetlerini kuran Likyalıların ilk demokratik birliği kurmuş olduğunu da söylemeliyiz. Likya Birliği, bağımsız şehir devletlerinin bir araya gelmesiyle oluşmuş bir konfederasyon aynı zamanda.
🔹 Kayalıkları adeta bir sanata dönüştüren medeniyetten kısaca bahsetmiş olduk. Gelelim beni heyecanlandıran kısmına. Geçen yaz yolum, Patara civarına düşmüştü. Burası da vakti zamanında bir Likya kentiymiş.
🔹 Orada nereye baksam bir antik kent, nereye doğru yürüsem bölgenin muhteşem doğasıyla iç içe muhteşem manzaralarla karşılaştım. Bölgede gördüğüm birçok dükkanın tabelasında "Likya" ve "Likya Yolu" adı geçiyordu. Merak ettim ve araştırmaya koyuldum.
🔹 Evet, Likya adından haberdardım ancak Likya Yolu'na dair bir şey bilmiyordum. Araştırmalarıma devam ettim ve Likya Yolu adı verilen bu muazzam yürüyüş rotasını İngiliz bir fotoğrafçı olan Kate Clow'un keşfettiğini öğrendim.
🔹 Türkiye'ye 1989 yılında gelen ve 1992'de Antalya'ya yerleşen Kate, Likyalıların zamanında hakim olduğu bölgeyi gezmiş ve hayran kalmış. Böylesine güzel bir ülkede neden bir yürüyüş rotası yok diye düşünmüş ve köyleri gezerek halktan aldığı bilgilerle bir yürüyüş rotası oluşturmuş.