Antik patikalarda özgürlüğün izleri: Likya Yolu

🔹 Ülkemizin gizli kalmış pek çok hazinesi var. Bunlardan biri de şüphesiz Likya Yolu. Evet, biraz şaşırmış olabilirsiniz çünkü adını belki de sıkça duyduğunuz Likya Medeniyeti'ne ait bir yürüyüş rotası olduğunu bilmiyor olmanız muhtemel.

🔹 Bu yolun nasıl keşfedildiğini ve yürüyüş duraklarına bakmadan evvel kısaca Likya tarihine ve Likyalılara bir bakalım. Likyalıların vakti zamanında ülkemizin güneybatısına geldiklerini ve buralara yerleşmiş olduklarını söyleyelim.