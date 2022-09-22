Sağlıklı toplumun temeli: Çocuk psikolojisi

◾ Hayat için en önemli şey nedir, diye sorulduğunda şüphesiz birçok insan sağlıklı olmak diye ifade eder. Çünkü sağlık problemleri yaşayan birey, ömrünü kaliteli ve verimli bir şekilde devam ettirmede sıkıntılar yaşar.

◾ Fakat sağlık, kişilerin yalnızca fiziksel olarak iyi olması anlamına gelmez. Sağlık fiziksel, sosyal ve ruhsal yönden bütünüyle iyi olma halidir.

İnsanların en iyi duygusal silahı: Psikolojik işkence