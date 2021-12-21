Çocukları severek büyütmekle ilgili ayet ve hadisler

🔹 Enfâl, 8/28

"Mal ve çocuklarınızın sizin için birer imtihan olduğunu ve büyük mükâfatın Allah katında bulunduğunu bilin."

Enfal suresi ilgili ayetin meali

İshak Danış'ın sesinden Enfal suresi

Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği dualar

◾ Enfâl Suresi; 28. Ayet tefsiri

İslâm beş değerin korunmasına büyük önem vermiş, bu maksatla Kur'an'da ve Sünnet'te birçok hüküm, tâlimat ve tavsiyeye yer verilmiştir. Bu değerler hayat, din, mal, nesil ve akıldır. Mal ve nesil bir yandan korunması dinin hedefleri arasına girmiş değerlerdir, diğer yandan da müminler için imtihan araçlarıdır; müminler bu iki değerli varlıkla ilgili ödev ve sorumlulukları, bunlarla olan ilişkilerinin kulluklarına müsbet veya menfi etkisi bakımlarından sınanacaklar ve sonunda bu nimetlerin hesabını vereceklerdir.