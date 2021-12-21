Çocukları severek büyütmekle ilgili ayet ve hadisler
Çocuk demek yarınlarımızın ümidi, anne-babaya Allah'ın bir hediyesi ve emaneti demektir. Bu nedenle sorumluluklarımızın en önemli kısmını çocuklarımız oluşturur. Öncelikle yetişkinler olarak her çocuğun hakkını korumak, hak ettikleri ilgiyi ve şefkati göstermek, onları sevgi ve dualarla büyütmek bizim görevimizdir. Bir çocuğu şiddetle ya da yok sayarak büyütürsek ona sağlıklı bir gelecek inşa etmek imkansız olacaktır.
Giriş Tarihi: 21.12.2021
19:30
Güncelleme Tarihi: 21.12.2021
19:51
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Enfâl, 8/28
"Mal ve çocuklarınızın sizin için birer imtihan olduğunu ve büyük mükâfatın Allah katında bulunduğunu bilin."
Enfal suresi ilgili ayetin meali İshak Danış'ın sesinden Enfal suresi
Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği dualar
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Enfâl Suresi; 28. Ayet tefsiri
İslâm beş değerin korunmasına büyük önem vermiş, bu maksatla Kur'an'da ve Sünnet'te birçok hüküm, tâlimat ve tavsiyeye yer verilmiştir. Bu değerler hayat, din, mal, nesil ve akıldır. Mal ve nesil bir yandan korunması dinin hedefleri arasına girmiş değerlerdir, diğer yandan da müminler için imtihan araçlarıdır; müminler bu iki değerli varlıkla ilgili ödev ve sorumlulukları, bunlarla olan ilişkilerinin kulluklarına müsbet veya menfi etkisi bakımlarından sınanacaklar ve sonunda bu nimetlerin hesabını vereceklerdir.
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Kehf, 18/46
"Servet ve oğullar, dünya hayatının süsüdür; kalıcı olan iyi davranışlar ise rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha lâyıktır."
Kehf suresi ilgili ayetin meali İshak Danış'ın sesinden Kehf suresi
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Kehf Suresi; 46. Ayet tefsiri
Mekkeli bazı zenginler, mallarının ve oğullarının çokluğu sebebiyle şımardıkları için tevhid dinine girmeye tenezzül etmiyor (Kalem68/14-15), hayatın sadece dünyadan ibaret olduğunu iddia ediyorlardı (bk. Câsiye 45/24). Yüce Allah, onların şımarmasına sebep olan dünya hayatının durumunu; insanın içini açan bitki örtüsüne hayat vermekte olan suya benzetiyor; ama bir süre sonra su çekiliyor, bitkiler kuruyor ve toza toprağa karışıyor.
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Nahl, 16/72
"Allah size kendi cinsinizden eşler yarattı, eşlerinizden de sizin için oğullar ve torunlar türetti; sizi güzel ürünlerle rızıklandırdı. Onlar yine de bâtıla inanıp Allah'ın nimetine karşı nankörlük mü ediyorlar?"
Nahl suresi ilgili ayetin meali İshak Danış'ın sesinden Nahl suresi
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Nahl Suresi; 72. Ayet tefsiri
Kadınlar da erkekler de aynı kökten, insan türündendir; dolayısıyla birbirine eşit konumda olup ilke olarak cinsiyet farkı bir ayırım sonucunu doğurmaz; hatta evlât ve torunlar da (sürüp giden nesiller) ana babalarıyla temel değerlerde eşittirler.
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