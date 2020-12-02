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İstanbul’un en eski açık hava müzesi Yedikule Zindanları

Yedikule Zindanları veya Yedikule Hisarı olarak adlandırılan yapı, İstanbul'un ve Türkiye'nin en eski açık hava müzelerinden biriydi. Köklü bir geçmişe sahip olan yapı, Bizans döneminde inşa edilse de asıl günümüzdeki şeklini Osmanlı döneminde aldı. Peki, Yedikule Zindanları'nın hayvanat bahçesinden kız sanat evine, Osmanlı hazinesinden baruthaneye kadar pek çok farklı işlevde kullanıldığı biliyor musunuz? Ya, Fetih'ten sonraki ilk mescidin Fatih Sultan Mehmet tarafından burada inşa ettirildiğini? İşte İstanbul'un en eski açık hava müzesi Yedikule Zindanları'na dair detaylar...

Giriş Tarihi: 02.12.2020 10:06 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 10:21
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YEDİKULE ZİNDANLARININ TARİHİ
YEDİKULE ZİNDANLARININ TARİHİ

Yedikule Zindanları neden inşa edildi?

📌Yedikule Zindanları'nın geçmişi oldukça eski tarihlere uzanıyordu. Aslında bir zindan oluşturulmak amacıyla kurulmayan Yedikule'nin farklı bir işlevi vardı. Bizans döneminde misafir gelen kralları ve yabancıları ihtişamlı bir şekilde karşılamak için yapıldı.

📌Türk Tarih Kurumu'nun yaptığı araştırmalara göre, mekandaki başlıkta belirtilen Altın Kapı'yı bir zafer takısı olarak gören dönemin Bizans İmparatoru Theodosius, M.S. 413-439 yılları arasında burayı inşa ettirdi. Theodosius'tan sonra tahta geçen oğlu da dört tane yüksek gözlem kulesinden oluşan bir kaleyi kapı ile birleştirdi.

Nasıl gidilir?

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📌Yedikule Hisarı'nın içinde 1600 yıllık görkem bir Altın Kapı yer alıyordu.

📌Altın Kapı'ya doğru uzanan yolun adı Trimphalis yoluydu. Bu yola kırmızı halı serilir ve misafir krallar burada karşılanırdı.

📌532'de Latin İstilası sırasında Altın Kapı büyük zarar gördü. Ama onarımı sadece 1 yıl sürdü.

İstanbul'un yedi kulesi ve ilginç öyküleri

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FATİH SULTAN MEHMET DÖNEMİNDE YEDİYE ÇIKARILAN KULELER
FATİH SULTAN MEHMET DÖNEMİNDE YEDİYE ÇIKARILAN KULELER

📌Bizans döneminde bölgeye yalnızca üç kule inşa edildi. Tüm dünya tarihine çağ atlatan İstanbul'un Fethi ile şehri eline geçiren Fatih Sultan Mehmet, yapıya üç kule daha ekledi ve tam yedi tane kule oldu.

📌Ayrıca kaleye surlar da ekletip kuleleri bağlayan padişah, burada bir garnizon oluşturdu. Böylece Bizans ve Osmanlı uygarlıkları bütünleşmiş oldu. Padişah yapıtın temizliği ve onarımı için bölgeye malzeme desteği de sağladı.

Garnizon: İçinde ve civarında yerleşmiş kıta, karargâh veya askeri kurum bulunan meskûn yerlere garnizon denilir. Garnizon komutanlıklarının sorumluluk alanına göre ve genellikle sınırları kent ya da belediye sınırlarıyla saptanan bölgelerdir.

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FATİH TARAFINDAN YAPTIRILAN İSTANBUL'UN EN ESKİ MESCİDİ
FATİH TARAFINDAN YAPTIRILAN İSTANBUL'UN EN ESKİ MESCİDİ

📌Yapıtın konumlandığı mekan da özel bir öneme sahipti. İstanbul'un en eski mescidi burada, Fatih Sultan Mehmet tarafından fetihten 5 yıl sonra Hisarın inşası sırasında yaptırıldı.

📌Ahşap çatılı ve tek minareli mescitten günümüze sadece minarenim şerefeye kadar olan kaidesi kaldı. Mescidin yanındaki çeşmenin Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırıldığı tahmin edilmektedir.

Dünyayı geziyoruz: Kuleler

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KULE YÜZYILLAR BOYUNCA FARKLI İŞLEVLERDE KULLANILDI
KULE YÜZYILLAR BOYUNCA FARKLI İŞLEVLERDE KULLANILDI

📌Bizans döneminde misafirleri karşılamak amacıyla inşa edilen kule, sonrasında gözlem kulesi, kız sanat evi, hayvanat bahçesi olarak kullanıldı.

📌Kulenin en dikkat edici kullanım alanlarından biri Hazine Kulesi işleviydi. Hazine-i Hümayun'un yani Osmanlı hazinesi bu yapıda tutulmaya başlandı. Ancak daha sonra III. Murat zamanında hazine saraya aktarıldı. Bu kulenin tepesinde görkemli bir bayrak direği bulunan zarif köşk, 1748 yılında büyük İstanbul yangınında tamamen yandı.

✅O dönemlerde Hazine Kulesi'nin adı, "Yanan Kasır" olarak da anıldı.

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