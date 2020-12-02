İstanbul’un en eski açık hava müzesi Yedikule Zindanları
İstanbul’un en eski açık hava müzesi Yedikule Zindanları
Yedikule Zindanları veya Yedikule Hisarı olarak adlandırılan yapı, İstanbul'un ve Türkiye'nin en eski açık hava müzelerinden biriydi. Köklü bir geçmişe sahip olan yapı, Bizans döneminde inşa edilse de asıl günümüzdeki şeklini Osmanlı döneminde aldı. Peki, Yedikule Zindanları'nın hayvanat bahçesinden kız sanat evine, Osmanlı hazinesinden baruthaneye kadar pek çok farklı işlevde kullanıldığı biliyor musunuz? Ya, Fetih'ten sonraki ilk mescidin Fatih Sultan Mehmet tarafından burada inşa ettirildiğini? İşte İstanbul'un en eski açık hava müzesi Yedikule Zindanları'na dair detaylar...
Giriş Tarihi: 02.12.2020
10:06
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020
10:21
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