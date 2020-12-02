İstanbul’un en eski açık hava müzesi Yedikule Zindanları

Yedikule Zindanları neden inşa edildi?

📌Yedikule Zindanları'nın geçmişi oldukça eski tarihlere uzanıyordu. Aslında bir zindan oluşturulmak amacıyla kurulmayan Yedikule'nin farklı bir işlevi vardı. Bizans döneminde misafir gelen kralları ve yabancıları ihtişamlı bir şekilde karşılamak için yapıldı.

📌Türk Tarih Kurumu'nun yaptığı araştırmalara göre, mekandaki başlıkta belirtilen Altın Kapı'yı bir zafer takısı olarak gören dönemin Bizans İmparatoru Theodosius, M.S. 413-439 yılları arasında burayı inşa ettirdi. Theodosius'tan sonra tahta geçen oğlu da dört tane yüksek gözlem kulesinden oluşan bir kaleyi kapı ile birleştirdi.