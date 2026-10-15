Görmezden Gelinen Kul Hakkı İhlalleri

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Boş Umut Vermek:

◼ Yerine getirilmeyecek vaatlerde bulunmak yahut gerçekleşmeyecek beklentiler inşa etmek, muhatabın zihinsel ve duygusal enerjisini sömürmektir. Bir insanın samimi umutlarını suistimal ederek onu belirsizliğe mahkum etmek, yalnızca bir güven zafiyeti değil; kalbi ve vicdani sınırlar bakımından vebali son derece ağır bir hak ihlalidir.

Kıyamet İnancı Kişinin Yaşamını Nasıl Şekillendirir?