Eyüp Sultan ve Ni'mel Ceyş kabirleri

İstanbul'un ön sözü: Eyüp Sultan

◾ İstanbul'un her semtinin hikayesi, bir tarihi bulunur. Bu tarih, sadece İstanbul ile sınırlı değildir elbette. Güzide şehrin tarihi, İslam alemini içine de almaktadır.

◾ İslam alemi için önemli semtlerden biri Eyüp Sultan'dır. Burası, İstanbul'un fethi için önemli bir noktayı teşkil eder.

Peygamberimizin (SAV) şöyle buyurmuştur:

"İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur."

◾ Vav TV'de yayınlanan "Şehrin Ruhu" programının sunucusu Süleyman Faruk Göncüoğlu bu hadisle ilgili, "İslam coğrafyasında, İstanbul'un fethine katılmak ve bu fethi gerçekleştirmek tüm Müslümanların emellerinden bir tanesidir. Bu mertebeye Fatih Sultan Mehmed nail olacaktır" şeklinde konuştu.