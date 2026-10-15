Eyüp Sultan ve Ni'mel Ceyş kabirleri

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Müslümanların İstanbul'a yaptığı ilk sefer

◾ Miladi 668'de, İslam halifesi Muaviye'nin döneminde Arap orduları, İstanbul'a ilk seferini düzenler. Ordu, bugün Zeytinburnu kıyılarından karaya çıkar ve bir kısım asker ise karayolu ile bu bölgeye gelir.

◾ Orduların birleştiği nokta, Haliç'in Ayvansaray bölgesidir. Çünkü burası daha az korunaklı ve zayıf bir noktadır. Hendekler yoktur ve birinci suru aşmak kolaydır. Sunucu Süleyman Faruk Göncüoğlu bu konuyla alakalı şunları söyler:

"İşte bu yüzden de İstanbul surlarının en zayıf noktası olarak kabul edilen bu bölgede, İslam orduları kurdukları savaş donanımları ile beraber fetih hareketini gerçekleştirirler."