Eyüp Sultan ve Ni'mel Ceyş kabirleri
İstanbul, her dönem gözde bir şehir olmuştur. Bu kadim kentin İslam için önemli olmasının nedeni, Resulullah'ın (SAV) hadis-i şerifinden kaynaklanır. Efendimizin (SAV)
"İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur." hadisine nail olmak isteyen Müslümanlar şehre seferler düzenlemişlerdir. Fetih için gelen birçok asker, şehadet şerbetini içer. Ni'mel Ceyş adı verilen askerlerin kabri ise İstanbul'un manevi semti Eyüp Sultan'dadır…
Giriş Tarihi: 04.11.2022
16:34
İstanbul'un ön sözü: Eyüp Sultan
◾ İstanbul'un her semtinin hikayesi, bir tarihi bulunur. Bu tarih, sadece İstanbul ile sınırlı değildir elbette.
Güzide şehrin tarihi, İslam alemini içine de almaktadır.
◾ İslam alemi için önemli
Burası, İstanbul'un fethi için önemli bir noktayı teşkil eder. semtlerden biri Eyüp Sultan'dır.
Peygamberimizin (SAV) şöyle buyurmuştur:
"İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur."
◾ Vav TV'de yayınlanan
"Şehrin Ruhu" programının sunucusu Süleyman Faruk Göncüoğlu bu hadisle ilgili, şeklinde konuştu. "İslam coğrafyasında, İstanbul'un fethine katılmak ve bu fethi gerçekleştirmek tüm Müslümanların emellerinden bir tanesidir. Bu mertebeye Fatih Sultan Mehmed nail olacaktır"
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Müslümanların İstanbul'a yaptığı ilk sefer
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Miladi 668'de, İslam halifesi Muaviye'nin döneminde Arap orduları, İstanbul'a ilk seferini düzenler. Ordu, bugün Zeytinburnu kıyılarından karaya çıkar ve bir kısım asker ise karayolu ile bu bölgeye gelir.
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Orduların birleştiği nokta, Haliç'in Ayvansaray bölgesidir. Çünkü burası daha az korunaklı ve zayıf bir noktadır. Hendekler yoktur ve birinci suru aşmak kolaydır. Sunucu Süleyman Faruk Göncüoğlu bu konuyla alakalı şunları söyler:
"İşte bu yüzden de İstanbul surlarının en zayıf noktası olarak kabul edilen bu bölgede, İslam orduları kurdukları savaş donanımları ile beraber fetih hareketini gerçekleştirirler."
İstanbul'da toplam 29 sahabi kabri vardır
◾ İstanbul'un fethinde, Resulullah Efendimizi (SAV) gören onun onun sohbetlerinde bulunan ve onun ashabından pek çok
Müslüman da bu sefere katılır.
◾ İstanbul'da toplam
29 sahabi kabri vardır. Bunun 18'i sur içinde, 3'ü Beyoğlu bölgesinde, geri kalan kısımda Ayvansaray ve Eğrikapı arasındadır.
◾ Bugün İstanbul'un manevi sahibi olarak kabul görülen
Hz. Eyüp El- Ensari türbesi de Eyüp Camii'nin olduğu yerdedir ve İstanbul'un ilk Ni'mel Ceyş kabridir.
Eyüpsultan'da kabri bulunan sahabiler
Ni'mel Ceyş ne demektir?
◾ Fetih için İstanbul'a gelen ve burada şehit düşen askerelere
"ni'mel ceyş" ismi verilir. Arapça kökenli kelime etimolojik olarak incelendiğinde anlamına gelmektedir. "mutlu askerler"
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Ni'mel Ceyş" ikiye ayrılır. İstanbul'un fethinden önce gelenler olarak adlandırılır, Fatih Sultan Mehmed'den sonra gelenlere ise "evvelün" adı verilir. "ahirün"
◾ İstanbul'un sahabi türbeleri ve Ni'mel Ceyş kabirleri, şehrin manevi koruyucularıdır. Göncüoğlu
"İstanbul'un ilk Nime'l Ceyş olarak kabul ettiğimiz Eyüp El- Ensari Hazretleridir." şeklinde ifade eder.
Osmanlı'nın İstanbul'da bilinen ilk şehitliği
İstanbul'un ilk Nimel Ceyşi "Hz. Eyüp El- Ensari"
◾ Eyyüb el-Ensari, Hicret'ten sonra Peygamber Efendimizi (sav) evinde misafir eden ve bu nedenle de
olarak anılan sahabidir. "Mihmandar-ı Nebi"
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Sağlıklı olan herkesin Allah (CC) yolunda savaşa katılması gerektiğine inanan Eyyüb el Ensari, Resul-i Ekrem'in (SAV) tüm gazvelerine iştirak eder. Peygamberimizin (SAV) vefatının ardından, yaşına rağmen her yıl yapılan gazalara katılır.