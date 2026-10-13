Tebliğde Değil, Temsildedir Tıkanıklığımız

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🍂 "Her ne kadar sahihliği üzerinde hadisçiler fikir birliği içinde olmasalar da mutasavvıflar, şu hadis-i kudsînin mânâsı üzerinde dururlar. Cenâb-ı Hakk, "bilinmeyi istedim" ve/ya "bilinmeyi sevdim" mealinde buyurmuştur. Öyle ya da böyle, buradaki iki kavram zaten İslam'ın özünde mevcuttur, tartışmaya ne hacet. Bunlar, bilinmek ve sevilmek. Ya da "bilgi" ve "sevgi". Her ikisi de dinimizin vurguları."

Mim Kemal Öke

Dervişin Safa Defteri