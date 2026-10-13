Tebliğde Değil, Temsildedir Tıkanıklığımız
Mim Kemal Öke, Dervişin Safa Defteri'nde bilginin ötesine geçip sevgiyi ve güzel ahlakı merkeze alan bir İslam anlayışını aralıyor. Tebliğin araçlarına değil, Müslümanın zarafet, edeb ve temsil gücüne odaklanan Öke; aşktan namazın hikmetine, modern çağın buhranlarından Ramazan'ın uyanış çağrısına kadar dervişane bir hakikat yolculuğu sunuyor.
🍂 "Her ne kadar sahihliği üzerinde hadisçiler fikir birliği içinde olmasalar da mutasavvıflar, şu hadis-i kudsînin mânâsı üzerinde dururlar. Cenâb-ı Hakk, "bilinmeyi istedim" ve/ya "bilinmeyi sevdim" mealinde buyurmuştur. Öyle ya da böyle, buradaki iki kavram zaten İslam'ın özünde mevcuttur, tartışmaya ne hacet. Bunlar, bilinmek ve sevilmek. Ya da "bilgi" ve "sevgi". Her ikisi de dinimizin vurguları."
Mim Kemal Öke
Dervişin Safa Defteri
🍂 "Taakkul, tefekkür ve tezekkür; dinimizin vazgeçemeyeceği 3T arasındadır. "Beni akılla bulun!" diyen Allahımızın öngördüğü bir dindir bu. Ve Allah "bilinmek" istemektedir. Bu arayış O'nu hoşnut etmektedir. O(cc), bilinmeyi "sevmek"tedir. Sevgi ve muhabbet, Yüce Rabbi mizin vasıflarındandır. Müslümanlar olarak bize de düşen, O'nu ve dinini –din-i mübin-i İslam'ı– bildirmek (yani tanıtmak/anlatmak) ve sevdirmektir. Tebliğ; ama sevdirerek."
Mim Kemal Öke
Dervişin Safa Defteri
🍂 "Sûfîlere bakılırsa aşk (muhabbet), halkiyatın yaratılışının amacı ve âlemin işleyişinin de temel mekanizmasıdır. İslam, aşk(ın) dinidir bu bağlamda… "El-Vedûd" olan Yüce Rabbimiz, "Habîbim" dediği Muhammed Mustafa'nın(sav) yüzü suyu hürmetine kâinatı yaratmıştır. "Sen olmasaydın, sen olmasaydın..." diye başka türlü yaratmayacağını vurgulayarak..."
Mim Kemal Öke
Dervişin Safa Defteri
🍂 "Müslüman; korkulan değil, sevilen, "el-emîn" olan insan olmalıdır. "Selamün aleyküm" ile sizi karşılayan bir Müslüman sulh ve selametin müdafi'i ve mümessilidir. İslam; cahiliyyeden münevverliğe, süflîden latife, bedeviyye den medeniyyeye, avamdan havasa yükselişin, urucun, semâ'ın dinidir. Yoludur. Yordamıdır."
Mim Kemal Öke
Dervişin Safa Defteri
🍂 "Ateizmle fundamentalizm arasında sıkışmış, şu yaşadığımız cinnet (dalâlet) çağının ihtiyacı olan, "küresel etik çağrısı"dır. Her şeyin süratle yozlaştığı, yobazlaştığı; insanın ise yalnızlaştığı, sapkınlaştığı, katılaşıp karardığı, kırolaştığı bir zaman diliminde özlenen estetiğin davetidir, İslam."
Mim Kemal Öke
Dervişin Safa Defteri