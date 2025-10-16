Ziyaüddin Serdar: İnsanın ve Müslüman Olmanın Farklı Yolları Olduğunu Kabul Etmeliyiz

Pakistanlı yazar Ziyaüddin Serdar ile ahlak, Filistin, düşünce üçgeninde bir röportaj gerçekleştirdik. Ziyaüddin Serdar: "İnsan ve Müslüman olmanın farklı yolları olduğunu kabul etmeliyiz. Aynı zamanda değerlerimize, algılarımıza ve İslam'ı yaşamamıza sahip çıkmalıyız.

Bir Müslüman, modern çağın değerleriyle çatışmadan kendi kimliğini nasıl inşa edebilir?

Ziyaüddin Serdar:

Birçok Müslümanın kimlik krizi yaşadığını görmek beni şaşırtıyor. Bizim için kesinlikle hiçbir kimlik krizi olmamalı, çünkü kaderimizden emin olmalıyız. Yani, bu çok güzel bir şey ve hissettiğimiz fayda budur: Allah'a şüphesiz güvenmek. Öncelikle Allah'a güvenmeliyiz, sonra da buna göre yaşamalıyız. Allah'a güvenmek, bir anlamda kimliğimizin özüdür. Ama sanırım daha derin bir soru soruyorsunuz. Bence kimlik oluşturmanın en iyi yolu kendi geleneğine bakmaktır. İslam'ın geleneği, kültürü ve medeniyeti kesinlikle ve muhteşem derecede zengindir. Bu, bizim için hem ilham kaynağı hem de kimlik kaynağı olmalıdır.

Editör: Bekir Salih Yaman - Özge Özkul

Kamera ve Kurgu: Serkan Hervenik

