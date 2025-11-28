Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Fikriyat TV İslam Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Siyer Dersleri I 9. Bölüm: Resulullah'ın (SAV) Risalet Öncesi Yaşamı

Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Siyer Dersleri I 9. Bölüm: Resulullah'ın (SAV) Risalet Öncesi Yaşamı

Yayınlanma Tarihi: 28.11.2025 11:24 Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 11:26

Allah Resulü'nü (SAV) tanımak ve hayat ölçülerini yaşamımıza tatbik etmek için Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Siyer Dersleri devam ediyor. Dokuzuncu dersimizin konusu: Resulullah'ın (SAV) Risalet Öncesi Yaşamı...

◾Resulullah aleyhi salatu vesselamın yaşadığı Mekke toplumu daha çok ticaret kervanlarının uğrak yeri olan bir şehir idi. Mekke genellikle de bir aktarım merkezi olarak kabul ediliyordu.

◾Bilhassa o dönemin ticareti ta Uzak Doğu'dan başlayıp Avrupa'ya kadar intikal eden bir güzergah üzerindeydi. Avrupa'ya giden bu mallar önce ta çıkış yerleri olan Hindistan'dan ve Uzak Doğu'dan çıkar oralardan genellikle getirilen mallar Mekke'ye ulaştırılır, Yemen'e gelir.

◾Yemen'den Mekke'ye, Mekke'den Suriye'ye ve Suriye'den de bugünkü Gazze ilinin bulunduğu sahile kadar ulaştırılır ve Gazze limanından Avrupa'ya ve Mısır'a ulaştırılırdı. Bu güzergah üzerinde seyreden kervanlar genellikle Mekkelilerin büyük tüccarlarının himayesinde ve elinde bulunan kervanlardı.

Editör: Bekir Salih Yaman

Kurgu: Ayşe Nur Ayol

Kamera:Serkan Hervenik

💠💠💠

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

👉 YOUTUBE 🔔

👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER PROGRAMLAR

İslam Dünyasından Simalar I 1. Bölüm I Müslüman Kardeşler’in Kurucusu: Hasan el-Benna

İslam Dünyasından Simalar I 1. Bölüm I Müslüman Kardeşler'in Kurucusu: Hasan el-Benna

Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Siyer Dersleri I 8. Bölüm: Rahip Bahira Hadisesi

Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Siyer Dersleri I 8. Bölüm: Rahip Bahira Hadisesi

Psikolog Gözüyle Tesettür | Ailelere ve Gençlere Tavsiyeler

Psikolog Gözüyle Tesettür | Ailelere ve Gençlere Tavsiyeler

Sünnete İ’tisam Etmek - Istılah 7. Bölüm

Sünnete "İ'tisam" Etmek - Istılah 7. Bölüm

Ziyaüddin Serdar: İnsanın ve Müslüman Olmanın Farklı Yolları Olduğunu Kabul Etmeliyiz

Ziyaüddin Serdar: İnsanın ve Müslüman Olmanın Farklı Yolları Olduğunu Kabul Etmeliyiz

Tenbihü’l Gafilin

Tenbihü'l Gafilin

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
İngiliz Aktivist Ruth Herbert, Filistin İçin Yürüdü: İnsanlığımız Filistin ile Sınanıyor

İngiliz Aktivist Ruth Herbert, Filistin İçin Yürüdü: "İnsanlığımız Filistin ile Sınanıyor"

Semender nesiller

Semender nesiller

Tarihimizde unutulmayan uçak kazaları

Tarihimizde unutulmayan uçak kazaları

Jew York tarihe karışıyor

Jew York tarihe karışıyor