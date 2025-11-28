Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Siyer Dersleri I 9. Bölüm: Resulullah'ın (SAV) Risalet Öncesi Yaşamı

Allah Resulü'nü (SAV) tanımak ve hayat ölçülerini yaşamımıza tatbik etmek için Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Siyer Dersleri devam ediyor. Dokuzuncu dersimizin konusu: Resulullah'ın (SAV) Risalet Öncesi Yaşamı...

◾Resulullah aleyhi salatu vesselamın yaşadığı Mekke toplumu daha çok ticaret kervanlarının uğrak yeri olan bir şehir idi. Mekke genellikle de bir aktarım merkezi olarak kabul ediliyordu.

◾Bilhassa o dönemin ticareti ta Uzak Doğu'dan başlayıp Avrupa'ya kadar intikal eden bir güzergah üzerindeydi. Avrupa'ya giden bu mallar önce ta çıkış yerleri olan Hindistan'dan ve Uzak Doğu'dan çıkar oralardan genellikle getirilen mallar Mekke'ye ulaştırılır, Yemen'e gelir.

◾Yemen'den Mekke'ye, Mekke'den Suriye'ye ve Suriye'den de bugünkü Gazze ilinin bulunduğu sahile kadar ulaştırılır ve Gazze limanından Avrupa'ya ve Mısır'a ulaştırılırdı. Bu güzergah üzerinde seyreden kervanlar genellikle Mekkelilerin büyük tüccarlarının himayesinde ve elinde bulunan kervanlardı.

Editör: Bekir Salih Yaman

Kurgu: Ayşe Nur Ayol

Kamera:Serkan Hervenik

