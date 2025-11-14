Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Siyer Dersleri I 8. Bölüm: Rahip Bahira Hadisesi

Hz. Peygamber 12 yaşında iken amcası Ebu Talip ile birlikte Mekke'den Şam'a giden ticaret kervanına katılmıştı. Şam yakınlarındaki Busra şehrinde manastırda yaşayan ve kervanda Allah Resulü'nü (SAV) takip eden bulutu fark eden Rahip Bahira, kervana yemek vererek henüz 12 yaşında olan Hz. Muhammed'e (SAV) birtakım sorular yöneltmişti. Burada Hz. Muhammed'in (SAV) son peygamber olduğunu fark eden Bahira, Ebu Talib'e yeğenini Şam'a götürmemesini, orada başına bir felaket gelme ihtimali olduğunu söylemişti. İşte, tüm yönleriyle Rahip Bahira Hadisesi...

◾ Rahip Bahira kervandakileri evine, manastıra bir yemeğe davet etmişti. Bu hadise, nadiren olan bir şeydi. Çünkü her zaman, belirli aralıklarla oradan Kureyş Kervanları geçmekteydi. Buna rağmen Rahip Bahira Kureyşlileri ilk defa yemeye davet etmişti.

◾ Yemeye davet ettikten sonra yemeğe gelenlerin tek tek yüzlerine bakmış ve "Sizin dışınızda kimse kaldı mı, dışarıda kimse var mı?" diye sormuştu. "Kimse kalmadı" demelerine rağmen bir daha dışarıya bakıp çıktığında eşyalarını bıraktıkları yerde bulutun hala orada durduğunu görünce diyor ki: "Orada kimse kaldı mı?"

◾Buna karşılık "Bir çocuk kaldı" diyorlar, "onu da yemeye getirin" diyor. Rahip Bahira ve yemeye getirdiklerinde onun yüzüne bakıyor ve özellikle tabii siyer ve tarih kaynaklarındaki bilgilere baktığımızda diyor ki ona bazı sorular soruyor.

◾ Putlara tapılmadığını, putlara prestij etmediğini ifade eden bu çocuğun, bu söylemleri dikkatini çekiyor. Ayrıca onların kitaplarında da yazılı olan bilgilere göre bunun sırtında bir kuş yumurtası büyüklüğünde bir benin olduğu ve üzerinde o benin üzerimde kılların olduğunu anlatan bilgiler olduğu bilinmekte.

Editör: Bekir Salih Yaman

Kurgu: Ayşe Nur Ayol

Kamera:Serkan Hervenik

💠💠💠

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

👉 YOUTUBE 🔔

👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.