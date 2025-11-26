İslam Dünyasından Simalar I 1. Bölüm I Müslüman Kardeşler'in Kurucusu: Hasan el-Benna

İslam Dünyasından Simalar'ın ilk bölümünde Mustafa Özcan ile Hasan el-Benna'yı konuşuyoruz: "Hasan el-Benna gövdesine sığmayan, dünyaya sığmayan simalardan bir tanesi. İslami misyonla küçük yaşlardan itibaren ilgilenmeye başlıyor. Tarihte çok eşine rastlanmayan birtakım eylemlerle anılıyor. Bunlardan bir tanesi yirmi bir yaşında Müslüman Kardeşler'i kurması..."

Soru: Hasan el-Benna nasıl bir kişiliğe sahipti?

Mustafa Özcan:

Arapça bir deyim aklıma geliyor: "Mâliü'd-dünyâ ve şâğılü'n-nâs" diye. Meşhurlar için böyle söyleniyor yani dünyayı dolduran, insanları da meşgul eden anlamında. Hakikaten Hasan el-Benna gövdesine sığmayan, dünyaya sığmayan simalardan bir tanesi. İslami misyonla küçük yaşlardan itibaren ilgilenmeye başlıyor. Tarihte çok eşine rastlanmayan birtakım eylemlerle anılıyor. Bunlardan bir tanesi yirmi bir yaşında Müslüman Kardeşler'i kurması... Yirmi bir yıl yaşıyor, kırk iki yaşında vefat ediyor. Yani hayatı çok kısa, gerçekten.

Editör: Bekir Salih Yaman

Kurgu: Ayşe Nur Ayol

Kamera:Serkan Hervenik

