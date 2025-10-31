Sünnete "İ'tisam" Etmek - Istılah 7. Bölüm

Peygamberimize yönelik sistematik saygısızlıklar karşısında bir Müslüman olarak kalbimiz sızlıyor ve tepki gösteriyoruz. Ancak bu tepkiler, asıl sorunu çözmeye yetiyor mu? Belki de durup iğneyi cesaretle kendimize batırmanın vaktidir: Biz, Peygamberimizin izini hayatımıza taşımakta gevşeklik gösterdikçe, O'nun sünnetiyle doldurduğu her alan boş kalıyor. Bugün yaşanan bu terbiyesizlikler, sadece bir saldırı değil, bizim sünnetle olan bağımızın da büyük bir imtihanıdır. Bu imtihanı kaybetmemenin yolu ise, sünneti sadece bilmek veya kriz anında hatırlanan bir sığınak olarak görmek değil, ona sahâbe gibi "i'tisâm" etmekten, yani tereddütsüz, bilinçli ve sımsıkı sarılmaktan geçiyor.