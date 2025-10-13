10. asrın en önemli isimlerinden olan Ebu leys Semerkandi, pek çok ilim dalında kendisini yetiştirmiş büyük bir alimdi. Onu asırlar boyunca en çok okunan alimlerden biri yapan özelliği ise "Gafillere Tenbihler" anlamına gelen Tenbihü'l Gafilin isimli eseriydi. Hadisler, alimlerin sözleri ile pek çok konuya değinen eser, asırlar boyunca Müslümanların başucu eserlerinden biri oldu.

◾ Tenbihü'l Gafilin, Gafillere Tenbihler anlamına gelir. Ana hatlarıyla bir vaaz-ü nasihat kitabıdır. İnsanları özellikle gaflete düşmemeleri konusunda uyaran vaaz ve nasihatlerden oluşan bir kitap olan Tenbihü'l Gafilin, asırlar boyunca İslam dünyasında en çok okunan metinlerden olmuştur.

◾Semerkandi; bir müderris olarak, bir alim olarak aynı zamanda içinde yaşamış olduğu toplumun da bir ferdi olarak sadece medresede öğrencilere fıkıh, kelam, tefsir öğretmemiş aynı zamanda yaşamış olduğu, bir parçası olduğu toplumun fertlerine de güzel ahlak sahibi olmalarını öğreten, dini anlatan eserler yazmış, dini anlatmıştır.

◾ Ebu Leys Semerkandi'nin halkla iç içe olması, halka vaaz-ü nasihatler etmesi böyle bir kitabı yazıyor olmasının altında yatan bence en büyük neden olarak öne çıkar. Çünkü halkın hissiyatını bildiği, vaaz ve nasihatlarında halkın göstermiş olduğu tepkiyi gözlemlediği için o halkın hissiyatına, anlayışına, idrakine uygun olarak kitabı kaleme almıştır.

