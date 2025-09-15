Müellif Burhânüşşerîa Mahmûd b. Sadrüşşerîa fıkıh konusunda eser bulamayınca oturup kendisi yazmış. Torun da hayırlı imiş ki büyüyünce Şerhü’l-Vikâye yazmış. Bizde müderris baba ve dedelerin çocukları ve torunları için kitap yazmaları bir gelenek.

Tam adı Vikāyetü'r-Rivâye fî Mesâʾili'l-Hidâye,

Hanefî mezhebinde "mütûn-i erbaa" veya "mütûn-i selâse" diye anılan özlü fıkıh metinleri arasında yer alır.

Müellifi kesin değil. Kitabın kendisi daha önemli. Bir dedenin torunu için yazdığı bir eser. Torunu olduğu için de tüm çocuklar için yazılmış diyebiliriz. Bize eğitim sistemimiz hakkında da bilgi veriyor. Medresede bir talebenin ezberlemesi gereken metinler olduğunu biliyoruz. Müellif Burhânüşşerîa Mahmûd b. Sadrüşşerîa fıkıh konusunda eser bulamayınca oturup kendisi yazmış. Torun da hayırlı imiş ki büyüyünce Şerhü'l-Vikâye yazmış. Bizde müderris baba ve dedelerin çocukları ve torunları için kitap yazmaları bir gelenek.

Konu: Abdest, namaz, oruç gibi konuların yer aldığı gibi nikah, talak, misras, vakıf düzenlemeler, içme sularının paylaşımı, eti yenen hayvanlar, mekruh olan nesneler, avlanma, cinayet vs gibi toplumu ilgilendiren konularda da temel bilgiler yer alıyor. Bu konular 47 başlık altında 119 alt başlıkta inceleniyor. Dolayısıyla kitapta 119 konu var. O dönemin ihtiyacı olan tüm konularla ilgili. Yeni konular çıktıkça da kitaba eklenmiş.