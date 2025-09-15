Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Fikriyat TV İslam El Vikaye

El Vikaye

Yayınlanma Tarihi: 15.09.2025 14:27 Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 14:26

Müellif Burhânüşşerîa Mahmûd b. Sadrüşşerîa fıkıh konusunda eser bulamayınca oturup kendisi yazmış. Torun da hayırlı imiş ki büyüyünce Şerhü’l-Vikâye yazmış. Bizde müderris baba ve dedelerin çocukları ve torunları için kitap yazmaları bir gelenek.

Tam adı Vikāyetü'r-Rivâye fî Mesâʾili'l-Hidâye,

Hanefî mezhebinde "mütûn-i erbaa" veya "mütûn-i selâse" diye anılan özlü fıkıh metinleri arasında yer alır.

Müellifi kesin değil. Kitabın kendisi daha önemli. Bir dedenin torunu için yazdığı bir eser. Torunu olduğu için de tüm çocuklar için yazılmış diyebiliriz. Bize eğitim sistemimiz hakkında da bilgi veriyor. Medresede bir talebenin ezberlemesi gereken metinler olduğunu biliyoruz. Müellif Burhânüşşerîa Mahmûd b. Sadrüşşerîa fıkıh konusunda eser bulamayınca oturup kendisi yazmış. Torun da hayırlı imiş ki büyüyünce Şerhü'l-Vikâye yazmış. Bizde müderris baba ve dedelerin çocukları ve torunları için kitap yazmaları bir gelenek.

Konu: Abdest, namaz, oruç gibi konuların yer aldığı gibi nikah, talak, misras, vakıf düzenlemeler, içme sularının paylaşımı, eti yenen hayvanlar, mekruh olan nesneler, avlanma, cinayet vs gibi toplumu ilgilendiren konularda da temel bilgiler yer alıyor. Bu konular 47 başlık altında 119 alt başlıkta inceleniyor. Dolayısıyla kitapta 119 konu var. O dönemin ihtiyacı olan tüm konularla ilgili. Yeni konular çıktıkça da kitaba eklenmiş.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER PROGRAMLAR

Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Siyer Dersleri I 4. Bölüm: Resulullah’ın SAV Soyu ve Ailesi

Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Siyer Dersleri I 4. Bölüm: Resulullah'ın (SAV) Soyu ve Ailesi

Ashâbü’l-Uhdûd olayının Müslümanlara mesajı

Ashâbü’l-Uhdûd olayının Müslümanlara mesajı

Ekrem Demirli ile Sahih-i Buhari Dersleri: İlim Bölümü 13-22. Bâblar - 20. Bölüm

Ekrem Demirli ile Sahih-i Buhari Dersleri: İlim Bölümü 13-22. Bâblar - 20. Bölüm

Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Siyer Dersleri I 2. Bölüm: İslam Öncesi Arap Yarımadası

Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Siyer Dersleri I 2. Bölüm: İslam Öncesi Arap Yarımadası

Ailede Sessiz Tehlikeler: Kıyas, Sosyal Medya ve Dış Sesler!

Ailede Sessiz Tehlikeler: Kıyas, Sosyal Medya ve Dış Sesler!

Modern Çağa Tesettürle Direnmek - Tesettür Podcast

Modern Çağa Tesettürle Direnmek - Tesettür Podcast

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Filistin saldırılarına dair bilinmesi gereken kavramlar - PODCAST

Filistin saldırılarına dair bilinmesi gereken kavramlar - PODCAST

İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan, Balıkesir’deki depreme ilişkin açıklama:

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan, Balıkesir'deki depreme ilişkin açıklama:

Taşlar yerine oturuyor

Taşlar yerine oturuyor

10 Beyit 10 Anlam

10 Beyit 10 Anlam

Yahudi toplumundan niçin bir Schindler çıkmıyor?

Yahudi toplumundan niçin bir “Schindler” çıkmıyor?

Siyonizmin kanlı ortağı: Evanjelizm

Siyonizmin kanlı ortağı: Evanjelizm

Deprem kayıtlarında olmayıp edebiyata yansıyan depremler

Deprem kayıtlarında olmayıp edebiyata yansıyan depremler