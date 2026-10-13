Osmanlı Hat Sanatının Büyük Ustası Hafız Osman

3 /9 Seyahatleri ve Osmanlı Sarayındaki Görevi















🔶 Hâfız Osman, sanat hayatı boyunca İstanbul dışına da birçok kez çıkar. 1672 yılında Mısır'a, 1677'de ise hac ibadetini yerine getirmek üzere Hicaz'a gider. Ayrıca Edirne ve Bursa'yı defalarca ziyaret eder. İstanbul dışında yazdığı eserlerin altına bulunduğu yeri de kaydetmesi, bu seyahatlerin izini sürmeyi kolaylaştırır.

🔶 Hac yolculuğu gibi aylarca süren seyahatlerinde bile kalemini elinden bırakmaz. Günümüze ulaşan karalama ve cüz örnekleri, bu çalışmalarını ortaya koyar. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'ndeki Hazine 2288 ve Emanet Hazinesi 331 numaralı eserler, bu çalışmalara örnek oluşturur.

🔶 1695 yılında Sultan II. Mustafa'ya hüsn-i hat hocası olarak tayin edilir. Kendisine Filibe veya Diyarbekir mansıbı verilir ve daha sonra arpalık da tahsis edilir. Şehzadeliği sırasında III. Ahmed'e de hat dersleri verir.

🔶 Hâfız Osman'ın saraydaki saygınlığına ilişkin anlatılar arasında III. Mustafa'nın hocasına duyduğu hürmet de dikkat çeker. Rivayete göre padişah, yazmak istediği ibareyi önce Hâfız Osman'a yazdırır, ardından onun yazısını örnek alarak çalışır. Meşk sırasında hocasının yanında oturup mürekkep hokkasını tutarak ona saygısını gösterir.

🔶 Kendisini öven hükümdara Hâfız Osman'ın şu sözlerle karşılık verdiği anlatılır: "Efendimiz gibi hocasına hokka tutan padişahlar geldikçe daha çok Hâfız Osman'lar yetişir hünkârım." Bu söz, onun tevazu anlayışını ve öğretmenlik mesleğine verdiği değeri yansıtan hatıralardan biri olarak aktarılır.