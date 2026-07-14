Son Dönem Osmanlı Bakiyesi: Ömer Nasuhi Bilmen

2 /12 İstanbul'da dersiam oldu, üç dilde şiir yazdı















🍃 Her iki hocasının yakın aralıklarla vefat etmesi üzerine ilmî iştiyakının peşinden giderek 1908 yılında İstanbul'a geçti. Dersaadet'te Fâtih dersiâmlarından Tokatlı Şâkir Efendi ve Yusuf Talât Efendi'nin rahle-i tedrisine devam ederek 1909 yılında icazet aldı. Üstün zekası ve ilme olan düşkünlüğü sayesinde Ders Vekâleti'nce açılan imtihanı kazanarak 1912'de dersiâmlık şehâdetnâmesi elde etti.