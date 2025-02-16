Sosyokültürel bir akıl sağlığı olarak Hikikomori
Çoğu insan, zaman zaman dış dünyanın stres ve baskılarından kaçmak ister. Aslında böyle bir sorunun kısa süreliğine yaşanması normal olarak kabul edilir. Ta ki her şeyden kendini izole etmesine kadar. Bazı insanlar, bu doğal izolasyon dönemlerinden çıkmayıp yıllarca süren aşırı ve ısrarlı bir sosyal geri çekilme davranışı sergiliyor. Bu hikikomoridir. Peki hikikomori tam olarak nedir, en çok nerede ve kimlerde görülür, hikikomorinin bir tedavi şekli var mıdır? Hepsini sizler için araştırdık.
◽ Hikikomori, ilk olarak 1970 yıllarında Japonya'da gözlemlenir. 1990'dan sonra insanlar üzerinde giderek artış gösteren hikikomori, özellikle şiddetli sosyal geri çekilme ve sosyal ilişkilerin reddi ile karakterize edilir.
◽ Japon psikolog olan Yoshimi Kasahara, hikikomoriyi ilk defa 1978 yılında "çekilme nevrozu" olarak adlandırır.
◽ Hikikomori, 1998 yılında Japon psikiyatrist Profesör Tamaki Saito tarafından kullanılmaya başlanır. Daha sonra Profesör Saito, hikikomori terimini zihinsel hastalık teşhisi için göz önünde bulundurulan kriterlere uymayan ancak yine de aşırı ve sıkıntılı bir geri çekilme durumunda olan birçok genç insanı tanımlamak için kullanır.
◽ Günümüzde ise hikikomori ayrı bir akıl hastalığından ziyade, sosyokültürel bir akıl sağlığı sorunu olarak görülmektedir.
◽ Patolojik sosyal geri çekilme olarak da nitelendirilen hikikomori'nin bugün Japonya'da bir milyondan fazla insanı etkilediği tahmin ediliyor.
◽ Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığına göre; hikikomori, bireylerin altı ayı aşan bir süre konutlarından çıkmayıp kendilerini toplumdan ve ailelerinden soyutlamaları durumudur.
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Hikikomori artık her yerde
◽ Hikikomori, Japonya dışında başka ülkelerde de giderek artış gösteriyor. Aslına bakılırsa hikikomori, tarihsel olarak Japon kültürüne bağlı bir sendrom olarak tanımlanmıştır.
◽ Fakat son 30-40 yıllık süreçteki kanıtlar, hikikomorinin küresel bir olgu haline geldiğini gösteriyor.
Hikikomori'nin özellikleri
◽ Hikikomori'nin birkaç temel özelliği bulunmaktadır. Etkilenen kişinin en az altı ay boyunca kendisini evinde fiziksel olarak izole etmesi, sosyal ilişkilerden kopması, etkileşime girmekten ya da temel kişisel bakım ihtiyaçlarıyla ilgilenmek zorunda kalabileceği görevlerden kaçınması hikikomori'nin en önemli özelliklerindendir.
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