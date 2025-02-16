Sosyokültürel bir akıl sağlığı olarak Hikikomori

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◽ Hikikomori, 1998 yılında Japon psikiyatrist Profesör Tamaki Saito tarafından kullanılmaya başlanır. Daha sonra Profesör Saito, hikikomori terimini zihinsel hastalık teşhisi için göz önünde bulundurulan kriterlere uymayan ancak yine de aşırı ve sıkıntılı bir geri çekilme durumunda olan birçok genç insanı tanımlamak için kullanır.

◽ Günümüzde ise hikikomori ayrı bir akıl hastalığından ziyade, sosyokültürel bir akıl sağlığı sorunu olarak görülmektedir.