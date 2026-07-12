Ayet ve Hadisler Işığında Dünya Sevgisi

1 /20 Dünya sevgisi















📌Bir mümin için bu dünya kalıcı bir yuva değil, yalnızca bir imtihan alanıdır. Ruhun asıl ve ebedi yurdu ise ahirettir. Şeytanın en büyük tuzağı bu hakikati perdeleyerek dünya hayatını gözümüzde büyütmektir. Geleceğe dair kaygılarımız, geçim endişemiz, mal biriktirme sevdamızla sanki bu dünyaya kök salmaya çalışıyoruz.

"Halbuki hiç ölmeyecekmiş gibi sağlam yapılar (yüksek köşkler, kaleler) mı ediniyorsunuz?"

(Şu'ara Suresi, 26/129)