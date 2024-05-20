Rauf Paşa Konağı'nın hikayesi

İstanbul, geçmişten günümüze kültür başkenti olarak anılan ve kabul edilen güzide bir şehrimizdi. Osmanlı döneminde her mahalle estetik yönden kuvvetliydi. Ama farklı vasıfları ile öne çıkardı. Daha çok devlet erkanının ve basın çevrelerinin bulunduğu Cağaloğlu'nda bulunan ve mimarisiyle oldukça dikkat çeken Rauf Paşa Konağı'nın ise önemli bir hikayesi vardı. İşte, Rauf Paşa Konağı'nın hikayesi...