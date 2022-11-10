Osmanlı'nın ilim yuvası: İstanbul Darülfünun

Osmanlı'nın bilime açılan kapısı

◾ Üniversitenin en önemli yapılarından biri olan anıtsal taç kapısı ise 1865 tarihinde Harbiye Nezareti'nin bir parçası olarak inşa edilir. Kapının sağında ve solunda yer alan saat kulelerinin mimarı, Mustafa Şem'i Pek'tir.

◾ Vav Tv'de yayınlanan "Şehrin Ruhu" programında sunucu Süleyman Faruk Göncüoğlu şu ifadelerde bulunur:

"Dönemin Osmanlı mimarisi zevkine göre inşa edilen ve bu anıtsal kapı bugün eğitime, bilime, entelektüalizme açılan bir kapı oldu. Eski Türk filmlerinde bilimden ve üniversiteden bahsedildiğinde hep bu kapı önünde bir kare geçer hep ellerinde t cetveli ile beraber ifade edilirdi."

Mustafa Şem'i Pek kimdir?

Osmanlı Dönemi'nin en ünlü saat yapım ustalarından biridir.

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