Turgut Cansever'in en önemli projesi: Beyazıt Meydanı

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🔸 1920 yılında Antalya'da dünyaya gelen Turgut Cansever 2009 yılında hayata gözlerini yumarken, arkasında yıllarca konuşulacak bir felsefeyi ve yeni bir yaklaşımın simgesi olacak onlarca eşsiz yapıyı bırakmıştı. Türkiye'nin mimarlık gündemini inşa etme fırsatı bulduğu yapılar 20'yi geçmese de her inşa ettiği yapıyı düşünsel ve maddi boyutlarıyla yeniden güncellemişti.

🔸 Erken dönem yapılarından olan Adana Kadirli Karatepe Açık Hava Müzesi, İstanbul Büyükada Anadolu Kulübü Oteli, mimari unsurları bakımından önemli bir söz söylemekte, Ankara Türk Tarih Kurumu ile bu söz hem derinleşmekte hem de şehrin içine kadar girmekteydi.