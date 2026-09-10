Her gün güncellenen varlık: Modern İnsan

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Sistemin doğuşu

◾ İmparatorluklar çağı insanı önemli bir mevkiye yerleştirdi. Çünkü nüfus henüz bugünkü yüksek seviyelerde değildi. Bu sebeple her kişi dahi bir sistem kurabilmek için önemliydi.

◾ Bu minvalde Batı masalları hangi çağda yazılmış olursa olsun çocuklara insanlığın kadimliğini ve kıymetini anlatarak başlar. Çünkü insan olmadan bir cemiyet oluşturulamayacağının farkındadırlar.

Yeni dünya düzeni nasıl kuruldu?