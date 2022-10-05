Her gün güncellenen varlık: Modern İnsan

◾ İmparatorluklar çağı insanı önemli bir yere koydu. Çünkü nüfus henüz bugün olan seviyelerde değildi. Bu sebeple her kişi dahi bir sistem kurabilmek için önemliydi.

◾ Bu minvalde Batı masalları hangi çağda yazılmış olursa olsun çocuklara insanlığın kadimliğini ve kıymetini anlatarak başlar. Çünkü insan olmadan bir cemiyet oluşturulamayacağının farkındadırlar.