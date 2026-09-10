Her gün güncellenen varlık: Modern İnsan
İçinde bulunduğumuz çağ düşünme özgürlüğü sözlerinin arkasında bizlere düşünmeme eylemini dayatıyor. Bu gerçekliğin en kuvvetli kanıtlarından birisi de insanların her gün gerçekleştirdiği teknoloji nakilleri. Her gün ekranlardan güncellenen modern insan, en iyi ve en mutlu olduğu yalanları ile örülü halüsinasyon dolu bir yapay dünyada yaşıyor.
Tabiattan kopuş
◾ Avcılık yaptığı, tabiat ile iç içe yaşadığı ve etrafına şifa olduğu günlerden sonra insan zaman içerisinde başkalaşım ve değişiklikler gösterdi.
◾ Bu farklılaşımlar hem çevresel hem de ruhi sebeplerle vuku buldu. Aslında içindeki değişimin farkında olan insan sadece bunu etrafına ve çağa uyarladı.
Sistemin doğuşu
◾ İmparatorluklar çağı insanı önemli bir mevkiye yerleştirdi. Çünkü nüfus henüz bugünkü yüksek seviyelerde değildi. Bu sebeple her kişi dahi bir sistem kurabilmek için önemliydi.
◾ Bu minvalde Batı masalları hangi çağda yazılmış olursa olsun çocuklara insanlığın kadimliğini ve kıymetini anlatarak başlar. Çünkü insan olmadan bir cemiyet oluşturulamayacağının farkındadırlar.
Peki sizce de hakikat böyle mi?
◾ Maalesef hayır, çünkü Batı o kan dolu tarihi boyunca insanı sistemi devam ettirecek bir çark olmaktan öte bir noktada görmedi. Bir ekonomik döngü onlar için her zaman insandan daha muhterem oldu.
◾ On sekizinci yüzyılda gerçekleşen "Endüstri Devrimi" ise insanın modernleştiği, daha çok imkana sahip olduğu ama manen büyük bir çöküş dönemine girerek sadece çalıştığı sürece var olduğu bir dönemi insanlığa hediye etti.
◾ İnsanoğlu evvela tabiatla birleşik köylerden çıkarak yıllardır öyküsünü duyduğu, gidenlerden dinlediği şehir hayatına hızlı bir şekilde geçiş yaptı.
Dünya tarihinin en trajik olaylarından biri: Çocuk Haçlı seferleri
◾ Bu geçiş o denli hızlı oldu ki daha dün köyde yeşilin içinde yuvarlanan çocuklar şehir hayatına intibak edemedikleri için ciddi hastalıklar geçirdiler. Bu hastalıklar sadece bedensel değil ruhi rahatsızlıkları da tetikledi.
◾ Gri bir örtü ile kaplanan Batı şehirleri adeta gelecek yüzyılların nasıl olacağını insanlara her gün gösteriyordu. Lakin insanlık çalışmaktan başını kaldırıp bu gerçeği görecek bir vakte sahip değildi.