Dünya tarihinin en trajik olaylarından biri: Çocuk Haçlı seferleri

🔹Avrupa'nın asırlarca Müslümanları Avrupa ve Anadolu'dan atmak için başlattığı uğraş, 1212 yılına kadar gidiyor. Hatta bu uğraşın içinde çocuklar da yer alıyor. Sonu trajik olarak biten bu olay Almancada " Kinderkreuzzüge " ismiyle adlandırılır.

🔹Kudüs, tarih boyunca kan ve gözyaşının eksik olmadığı mukaddes bir beldedir. 13. yüzyılda Kudüs'ü Müslümanlardan almak isteyen binlerce çocuk, Vendome kentinde toplanmaya başlar ve trajik diye girişini yaptığımız olay bu şekilde gelişir.

Selahaddin Eyyubi kimdir? Kudüs'ü Haçlı işgalinden nasıl kurtardı?