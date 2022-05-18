Dünya tarihinin en trajik olaylarından biri: Çocuk Haçlı seferleri
Çocuk ve savaş kelimeleri yan yana ne kadar çirkin dursa da, dünya tarihinde trajik bir hikayede bu iki kelime birlikte anıldı. Aylardan Haziran, yıl ise 1212'yi gösterdiğinde yaşları 6 ile 12 arasında değişen binlerce çocuk, Haçlı seferi düzenledi. Amaçları, kutsal toprakları Müslümanların elinden almaktı. Çocuklar Hz. Musa'nın Kızıldeniz'i geçmesi gibi denizden geçerek hedeflerine varacaklarına inanıyorlardı fakat sonuç büyük bir hüsran oldu.
Giriş Tarihi: 18.05.2022
23:47
Güncelleme Tarihi: 19.05.2022
01:33
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Avrupa'nın asırlarca Müslümanları Avrupa ve Anadolu'dan atmak için başlattığı uğraş, 1212 yılına kadar gidiyor. Hatta bu uğraşın içinde çocuklar da yer alıyor. Sonu trajik olarak biten bu olay Almancada " Kinderkreuzzüge" ismiyle adlandırılır.
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Kudüs, tarih boyunca kan ve gözyaşının eksik olmadığı mukaddes bir beldedir. 13. yüzyılda Kudüs'ü Müslümanlardan almak isteyen binlerce çocuk, Vendome kentinde toplanmaya başlar ve trajik diye girişini yaptığımız olay bu şekilde gelişir.
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Çocuk Haçlı Seferi hangisi?
🔹Papa gibi birtakım din temsilcileri asırlarca Haçlı seferinin önemine değindiler. Bu çağrılara yetişkinlerin yanı sıra çocuklar da kulak astı ve
Almanya'da Nikolaus, Fransa'da ise Stephan isimli çocukların önderliğinde bir harekat başladı. Savaşmayı dahi bilmeyen bu çocuklar, Müslümanları yok etmek için kendilerini telef ettiler.
Dönemin Müslüman tarihçilerinin " Bilgi: Franklar" kelimesiyle ifade ettiği Haçlılar tabiri, Doğu'da ilk defa Osmanlılar tarafından Fransızca "Croisades" kelimesinin karşılığı olarak "ehl-i salib", Araplar tarafından da "Salîbiyyûn" şeklinde kullanılmaya başlanmıştır.
🔹1212 yılında yaşanan
Çocuk Haçlı Seferi, Stephan'ın Hz. Îsâ'nın kendisine göründüğünü ve krala teslim edilmek üzere bir mektup verdiğini söylemesiyle başladı. Kendisini Îsâ'nın bizzat görevlendirdiğine, Haçlı seferi için vaazlar vermesi gerektiğine inanıyordu.
"İsa Stephan'a gözüktü ve mezarına olan ilgisizlikten dolayı ne kadar üzgün olduğunu söyledi. Sonra haçı alarak onun insanlara vaaz etmesine müsaade etti. Bu durumun doğruluğunu ispatlayabilmesi için de Fransa kralına iletilmesi üzerine ona bir mektup verdi (Kinderkreuzzüge im Mittelalter, 1868, 217) (Kinderkreuzzüge im Mittelalter (Daheim), 1866, 339) (Kinderkreuzzüge im Mittelalter-2, 1866, 162)".
🔹Verdiği vaazlara göre
deniz kuruyacak ve çocuklar Hz. Musa'nın Kızıldeniz'i geçmesi gibi denizden geçerek kutsal ülkeye varacaklardı. Pek çok çocuk bundan etkilendi ve vaazlar giderek farklı bölgelerde yayılmaya başladı.
1096 yılında başlayan Haçlı seferleri, 1291'de Latin hıristiyanların Doğu'da son merkezi olan Akkâ'dan çıkarılmasına kadar süren yaklaşık iki yüzyıllık bir dönemi kapsar. Bu dönem içinde dokuz büyük sefer yapılmış, bu seferler arasında bazı küçük girişimler de olmuştur. Daha sonra Türk-İslâm dünyasına karşı yapılan bütün savaşlar da Haçlı seferleri olarak değerlendirilmiştir. Bilgi:
🔹Fransa'da ve Almanya'da toplanan çocukların arasında alt tabaka ile birlikte asil ailelerin çocukları da yer alıyordu.
🔹Silahsızdılar. Yaz aylarında yiyecek ve su bulmak son derece zordu. Yemeği, suyu bulunmayan bu çocuklar kendinden geçmiş bir şekilde yola koyuldular. Birçoğu yollarda
açlık ve susuzluktan öldüler.