Kur’an-ı Kerim’e göre insanın musibetlere karşı tutumu

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🔸 İnsanoğlu dünyada var olduğu günden itibaren hayatın pek çok zorluğuyla karşılaşmıştır. Burası ilahi bir imtihan yeridir, kişi daima bunun bilincinde olmalı ve ona göre hareket etmeli.

🔸 Bizler musibetlerle karşılaştığımızda gerek inancımız gerek de psikolojimiz gereği farklı tutumlar sergilemekteyiz. Belki bu durum karşısında yazılı bir kural yok ancak dinimizin söylediği şekilde musibetleri karşılamayı bilmeliyiz.