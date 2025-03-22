Osmanlı’da cami dersleri

5 /9













◼ Camideki eğitim halkaları ise ciddi bir sisteme bağlıydı. Bu dersler günün hemen her saatinde gerçekleşse de halka dersleri daha çok ikindi namazının ardından başlardı.

◼ Toplumun pek çok sınıfının yanında sıbyan mektebini tamamlayan çocuklar da yüksek öğrenimden önce camilerdeki halka derslerine devam ederlerdi.

OSMANLI'DA RAMAZAN GELENEKLERİ