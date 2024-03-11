Osmanlı'da Ramazan'ın gelişi nasıl duyurulurdu?

Hz. Osman'ın RA vakfiyesi: Rume kuyusu
Şimdi size boykotun ne kadar etkili olduğuna dair Peygamberimiz zamanından bir örnek vereceğim...
Osmanlı'da Ramazan'ın geldiği nasıl duyurulurdu? Gelin cevabını bizden dinleyin.
-Göründü, göründü hilal göründü! Müjde! 11 ayın sultanı geldi!
🔹 Osmanlı'da Ramazanın gelişi "hilalin görülmesi" ile duyurulurdu.İstanbul kadısı, maiyetindeki memurlar ile şeyhülislam dairesinde hazır beklerdi.
İlgili memurlar yanlarındaki cami görevlileriyle birlikte hilali görmek için şerefelerden gökyüzünü takibe başlardı.
🔹 Hilalin görülmesinden sonra durum kadıya bildirilir, şahitlerin tespit işlemi tamamlanınca bu, fetvahanede sicil defterine işlenirdi.
İlanın ardından mahyacıbaşı elindeki kandil ile Süleymaniye Camii'nin minaresinde bekleyen kandilcilere haber verirdi.
🔹 Böylece diğer camilerin minaresinde bekleyen görevliler, Süleymaniye'de yanan kandili gördüklerinde Ramazan'ın geldiğini anlar ve kandilleri yakıp ahaliye Ramazanın başladığını duyurmuş olurlardı.
Herkese hayırlı Ramazanlar!
Sunucu/Editör: Sümeyye GEDİZLİ
Kurgu: Ayşenur AKYOL
Kamera: Serkan HERVENİK
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