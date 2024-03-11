Arama

Menu

Osmanlı'da Ramazan'ın gelişi nasıl duyurulurdu?

Yayınlanma Tarihi: 11.03.2024 09:07 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 09:14

Osmanlı'da Ramazan'ın geldiği nasıl duyurulurdu? Gelin cevabını bizden dinleyin.

-Göründü, göründü hilal göründü! Müjde! 11 ayın sultanı geldi!

🔹 Osmanlı'da Ramazanın gelişi "hilalin görülmesi" ile duyurulurdu.İstanbul kadısı, maiyetindeki memurlar ile şeyhülislam dairesinde hazır beklerdi.
İlgili memurlar yanlarındaki cami görevlileriyle birlikte hilali görmek için şerefelerden gökyüzünü takibe başlardı.

🔹 Hilalin görülmesinden sonra durum kadıya bildirilir, şahitlerin tespit işlemi tamamlanınca bu, fetvahanede sicil defterine işlenirdi.
İlanın ardından mahyacıbaşı elindeki kandil ile Süleymaniye Camii'nin minaresinde bekleyen kandilcilere haber verirdi.

🔹 Böylece diğer camilerin minaresinde bekleyen görevliler, Süleymaniye'de yanan kandili gördüklerinde Ramazan'ın geldiğini anlar ve kandilleri yakıp ahaliye Ramazanın başladığını duyurmuş olurlardı.

Herkese hayırlı Ramazanlar!

Sunucu/Editör: Sümeyye GEDİZLİ

Kurgu: Ayşenur AKYOL

Kamera: Serkan HERVENİK

💠💠💠

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

👉 YOUTUBE 🔔

👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.

Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz:

fikriyat@fikriyat.com.tr

Haberin Devamı

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DAHA FAZLA
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN