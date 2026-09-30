Riyazü’s-Salihin 27. Bölüm: Efendimizin (SAV) İnsanlar Üzerindeki Hakları

Ahmet Şentürk’ün VAV Radyo’da yayınladığı, İmam Nevevi’nin “Riyazü’s-Salihin” isimli eserini okuduğu programın yirmi yedinci bölümüyle sizlerleyiz. Bu bölümde Efendimizin (SAV) insanlar üzerindeki hakları anlatılıyor: "Resulü Ekrem'e Sallallahu Aleyhi ve Sellem iman etmek Müslüman olmanın ön şartıdır. Bir kimsenin "ben iman ettim" diyebilmesi için Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e de iman etmesi gerekir."

▪️ Resul-i Ekrem'e (SAV) iman etmek Müslüman olmanın ön şartıdır. Dolayısıyla bir kimsenin "ben iman ettim" diyebilmesi için Peygamber Efendimize (SAV) de iman etmesi gerekir. Kelime-i Şehadet'te, Kelime-i Tevhid'de bunun en güzel ifadesini görürüz, buluruz.

"Eşhedü en lâ ilâhe illâllah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûluh..."

▪️ Allah Celle Celaluhu ile ilgili tevhidi ifade ederken, ondan başka mabud olmadığını ifade ederken Efendimizin de (SAV) Allah Celle Celaluhu'nun kulu ve Resulü olduğunu beyan ederiz ve İslam dairesi içerisine gireriz. Dolayısıyla Efendimizin (SAV) insanlar üzerindeki haklarının ilki insanların ona iman etmesidir.

▪️ İkinci ana esas ise imandan sonra gelecek konu itaattir. Efendimize (SAV) itaat etmek, onun sünnetine uymak... Bu husus da çok önemlidir. Bu, Müslümanlara ve bütün insanlara bir vazifedir. Efendimize (SAV) itaat etmek dünya ve ahiret saadetine vesiledir. Bunun zıttı olan isyan ise -Allah muhafaza- hem dünya hayatının hem de ahiret hayatının mahvına sebep olur.

▪️ Dolayısıyla bir insana, bir Müslümana yakışan, yaraşan şey Efendimize (SAV) iman ettikten sonra ona itaat etmek, sünneti seniyyesine uymaktır. Onun için alimlerimiz, "Sünnete sarılmak -yani Efendimizin (SAV) yaşadığı gibi İslam'ı yaşamak- kurtuluş vesilesidir" demişlerdir. İmandan sonra itaat ortaya konulmuştur.

▪️ Şifa-i Şerif'te, Resul-i Ekrem'in (SAV) insanlar üzerindeki haklarından bahsedilirken çok önemli bir başka hususa da işaret edilmekte. O da: Resulullah'a (SAV) muhabbetin gereği... Efendimizi (SAV) herkesten çok sevmek, Efendimizi (SAV) canından da çok sevebilmek... Bu hususta da en güzel örneğimiz sahabi efendilerimizdir.