Abdulkerim Kuşeyri İlahi Kelam'ın Sırları 13. Bölüm I Bakara Suresi 31-33. Ayetler Tefsiri

İlahi Kelam’ın Sırları, Bakara Suresi 31-33. Ayetler Tefsiri: "Adem'in Allah'ın isimlerini bilmesine gelirsek, bu hiçbir yakın meleğin muttali olmadığı bir sırdır. Yaratılmışların isimlerini bilmede Adem ile eşit olmayan melekler, Hakk'ın isimlerini bilmede ve gaybın sırlarına vakıf olmada onunla denk olmayı nasıl isteyebilirler ki?"

Ve Âdem'e bütün isimleri öğretti. Sonra bunları meleklere gösterip "Sözünüzde doğru iseniz şunların isimlerini bana söyleyin" dedi.

Bakara Suresi 31. Ayet

▪️ Burada "isimler" tabiri geneldir ve bütün türleri içerir. Allah'ın "bütün" demiş olması şümul ve gerçekleşmeyi bildirir. İbn Abbas Tefsiri'nde beyan edildiği üzere Allah Âdem'e bütün yaratılmışların isimlerini öğrettiği gibi aynı zamanda ona Allah'ın isimlerini de öğretmiştir. Burada Âdem'in meleklere karşı ayrıcalığı yaratılmışların isimlerini bilmede ortaya çıkmıştır.

▪️ Bu kadar bilgiyle Âdem meleklerden üstün olmuştur. Âdem'in Allah'ın isimlerini bilmesine gelirsek; bu, hiçbir yakın meleğin muttali olmadığı bir sırdır. Yaratılmışların isimlerini bilmede Âdem ile eşit olmayan melekler, Hakk'ın isimlerini bilmede ve gaybın sırlarına vâkıf olmada onunla denk olmayı nasıl isteyebilirler ki?

▪️ Yaratılmışların isimlerini bilmek meleklerin Âdem'e secde etmesini gerektirdiyse Hakk'ın isimlerini bilmek neyi gerektirirdi? Böyle bir bilginin ikram edildiği kimseye ne gerekir?

▪️ Bir yoruma göre meleklere tespih ve takdis tahsis edilmiştir. Bunlar, yaratılmışlara layık olan itaatlerdir. Çünkü itaat yaratılmışın alametidir ve onları aşmaz. Bilgi ise genel itibarıyla bir övgü niteliğidir ve Hakk'ın nitelikleri arasında mutlaka bulunması gereken bir şeydir. Başkası için böyle zorunlu bir nitelik yoktur. Yaratıklarda bulunan bilgi ise Allah'ın onlara bir ikramından ibarettir.