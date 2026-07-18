Mehmet Emin Ay Anlatıyor: Çocuklarımıza Allah Teala'yı Nasıl Anlatmalıyız?

İnançsızlığı yok etmenin yollarından birisi de inandığımız hakikatleri en güzel şekilde izah etmek, tüm incelikleri ile anlatmaktır. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, çağımızın en zor meselelerinden biri olarak görülen çocuklarımıza Allah Teala'yı nasıl anlatmamız gerektiğini tüm yönleri ve incelikleri ile anlattı.

📍 Ailede verilen din eğitiminin, insanoğlu için son derece önemli bir yeri vardır. Çünkü insan, mutlaka bir yönlendirmeye ihtiyaç duyan bir varlık. Yaratılıştan getirdiği birtakım kabiliyetleri vardır ama bu özelliklerin işlenmesi gerekir.

📍 Bu hususta da ona en önemli katkıyı ebeveynleri sunar. Kültürümüzde bilinen "fıtrat hadisi" dediğimiz Sevgili Peygamberimizin (SAV), insanoğlunun potansiyel olarak içinde taşıyarak, dünyaya geldiği bir inanca hazır olduğunu ifade eden hadisi var. Buna biz "fıtrat hali" diyoruz.

📍 Peki, anne babalar olarak çocuklarımıza Allah'ı anlatırken nelere dikkat etmeliyiz? Bunların başında Cenab-ı Hakk'ı, Yüce Mevlamızı, Alemlerin Rabbini yani Allah Teala'yı biz çocuğumuza sevdirerek anlatmalıyız.



📍 Çünkü bir ismi de "el-Vedud" olan Yüce Rabbimiz yarattığı kullarını çok sevmektedir. Kulları birbirine sevdiren de O'dur. Nasıl ki biz kullarını seviyorsa bizim evlatlarımızı da sevgiyle var etmiş, yaratmış ve sevgisiyle o küçücük masum yavrularımıza, annesine gıdasını vererek sütüyle birlikte göndermiştir.

📍 Dolayısıyla biz her halükarda Yüce Rabbimizi çocuklara Allah sevgisi esaslı olarak anlatmakla mükellefiz. Çocukların buna ihtiyacı vardır.



📍 Çocuklara cennetteki nimetlerden bahsedebiliriz belli bir yaşa kadar fakat onda vicdan gelişinceye kadar cehennemden de, Allah'ın kötü insanlar için, hak edenler için azabından da bahsetmemize gerek yoktur.



Allah'ı sevgiyle tanıması esastır.