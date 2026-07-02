Abdulkerim Kuşeyri - İlahi Kelam'ın Sırları 11. Bölüm I Bakara Suresi 25-27. Ayetler Tefsiri

Ekrem Demirli'nin tercüme ederek dilimize kazandırdığı "Letâifü’l-işârât"ın Türkçe ismi ise: İlahi Kelam'ın Sırları. Demirli tefsirinin yeni bölümünde Bakara Suresi 25-27. ayetler yer alıyor.

▪️ Tefsir ilminin dili ile açıklanmış olan nitelikte bütün müminler ortak olduğu için cennetlerle müjdelenme ahiretteki nimetleri tanıtmayı ifade eder. Bunun yanı sıra seçkinler için bu ayet, zikredilen nimetlere ilave olarak Allah'ın bilhassa ihsan ettiği dünyevi nimetlerle müjdeyi de içerir.

Tefsir ilmi nedir?

Açıklamak ve ortaya çıkarmak anlamlarına gelen tefsir kelimesi ıstılahta ise Kur'an-ı Kerim'in izah edilmesi, yorumlanması anlamlarını taşır.



▪️ Ahiretteki nimetler ödül cennetleri iken seçkinlere ilave olarak verilenler Hakk'a yakınlık cennetleridir. Birisi dolaşılan bahçelerken ötekiler nimet bahçeleridir.



▪️ Hatta onlar ihsan bahçeleri iken bunlar vuslat, kavuşma hakikatleridir. Onlar derecelerin yükseltilmesi, bunlar münacatın verdiği rahatlıktır. Ahiretteki nimetler hakkın cömertliğinin gereğiyken buradakiler onun varlığıyla ilgilenmektir.

Kur'an-ı Kerim'de ahiret nimetleri

"Hiçbir kimse Allah'ın yazılıp bir süreye bağlanmış izni olmadan ölmez. Kim dünya nimetini isterse ondan kendisine veririz; kim âhiret nimetini isterse ona da ondan veririz; ve şükredenleri ödüllendireceğiz."

Âl-i İmrân Suresi 145. Ayet

Âl-i İmrân Suresi 145. Ayet Tefsiri

▪️ Müslümanların, Hz. Peygamber'in öldürüldüğü haberinin yayılmasından sonraki psikolojik durumlarına işaret edilmekte ve ölüm korkusuyla savaştan kaçmanın anlamsız olduğu bildirilerek müslümanlar metanetli davranmaya çağırılmakta ve cihada teşvik edilmektedir. Çünkü Allah'ın belirlediği zaman gelmeden ve O'nun izni olmadan hiç kimse ne yatağında ne de düşman saldırısıyla ölmeyeceği gibi O'nun belirlediği süreden fazla bir an bile yaşayamaz. Kişinin ömrü, sınırları yüce Allah tarafından belirlenmiş ve takdir edilmiş bir zaman diliminden ibarettir. Âyetin "yazılıp bir süreye bağlanmış" anlamındaki bölümü bunu ifade eder.

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