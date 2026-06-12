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Bilinmeyenleriyle Mescid-i Aksa

Yayınlanma Tarihi: 12.06.2026 13:52

İlk kıblemiz olan Mescid-i Aksa uzun yıllardır siyonistler tarafından işgal altında tutulan Kudüs'ün kalbi. Asırlar boyunca Müslümanların ziyaret ettiği mabed, İslam'ın üç büyük mescidinden biri. Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, Mescid-i Aksa'nın bilinmeyenlerini, tarihini ve gizli yönlerini anlattı. "Bugün gri kubbeli olan mekan ile altın renginde olan Kubbetü's Sahra birbiri ile karıştırılmaktadır. Kubbetü's Sahra, kubbesi görkemli ve altın renginde olduğu için uzun yıllar burası Mescid-i Aksa olarak bilindi ama gerçek böyle değil. Burası Kubbetü's Sahra'dır. Hz. Peygamber (SAV) İsra gecesinde burada durduğunda ve miraca uruc ettirildiğinde o kayalık üzerinde durmuştur. Sahra, kaya demektir. O kaya üzerinde iken miraca çıktığı için oraya Sahra Mescidi adıyla Kubbetü's Sahra denilmiştir. Kubbetü's Sahra'nın temellerini Abdülmelik bin Mervan atıyor. Fakat her iki mescidi de bugünkü Mescid-i Aksa'yı da, Kubbetü's Sahra'yı da tamamlayan I. Velid'tir."

◾ Abdülmelik bin Mervan zamanında bu mescidin yapılması için düşünceler gündeme geliyor. O zaman, bahsettiğimiz mekanda "Mescidü'l Kıble" yani Kıble Mescidi.

◾ Resulullah aleyhi's salatü vesselam'ın peygamberliğinin ilk günlerinden itibaren yönelip de kıblenin tahvili yapıldığı hicretin on yedinci ayına kadar geçen yaklaşık on dört yıl müddetle yönelerek namaz kıldığından dolayı Kıble Mescidi adını vermişlerdir.

◾ Bu bildiğimiz Mescid-i Aksa'nın bulunduğu mekanda kurulmuş bir mescittir. Asıl Mescid-i Aksa orasıdır. Kur'an-ı Kerim'de zikredilen mescid bildiğimiz bugünkü Aksa'dır. Ama diğer adı da Kıble Mescidi diye isimlendirilmektedir.

◾ Kıble Mescidi burada Bugünkü o gri kubbeli olan mekan ile altın renginde olan Kubbetü's Sahra birbirine maalesef çok kez karıştırılmıştır. Kubbetü's Sahra daha böyle kubbesi görkemli ve altın renginde olduğu için uzun yıllar burası Mescid-i Aksa olarak bilindi ama değil.

◾ Burası Kubbetü's Sahra'dır. Yani Hz. Peygamber (SAV) İsra gecesinde burada durduğunda ve miraca uruc ettirildiğinde o kayalık üzerinde durmuştur. Sahra, kaya demektir.

◾ O kaya üzerinde iken miraca çıktığı için oraya Sahra Mescidi adıyla Kubbetü's Sahra denilmiştir ve Kubbetü's Sahra, Abdülmelik bin Mervan tarafından temelleri atılıyor.

◾ Fakat asıl mescitleri, her iki mescidi de bugünkü Mescid-i Aksa'yı da, Kubbetü's Sahra'yı bildiğimiz şu iki mescidi tamamlayan I. Velid'tir.

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