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Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Siyer Dersleri I 23. Bölüm: Hz. Ömer'in (RA) Müslüman Oluşu

Yayınlanma Tarihi: 03.07.2026 12:47

Allah Resulü'nü (SAV) tanımak ve hayat ölçülerini yaşamımıza tatbik etmek için Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Siyer Dersleri devam ediyor. 23. Dersimizin konusu ise Hz. Ömer'in (RA) Müslüman oluşu: "Hz. Peygamber (SAV), İslam'ın Hz. Hamza (RA) ile güçlenmesinin ardından bir şahsiyet ile daha güçlenmesini arzu etmektedir ve bundan dolayı diyor ki: Allahum mehdi ehade'l omereyn."

▪️ Hz. Peygamber (SAV), İslam'ın Hz. Hamza (RA) ile güçlenmesinin ardından bir şahsiyet ile daha güçlenmesini arzu etmektedir ve bundan dolayı diyor ki:

"Allahum mehdi ehade'l omereyn"

Allah'ım iki Amr'dan birisine hidayet nasip et

▪️ Amr'dan maksat Amr İbn Hişam ile Ömer İbn Hattab'tır. Yani ikisinin de adı "Amr" kökünden geldiği için iki Ömer'den, iki Amr'dan birisine hidayet nasip et diye Rasulullah (SAV) dua etmişti.

▪️ Hz. Ömer (RA), İslam'ın ikinci halifesidir. Müminlerin emiri olarak bilinen Ömer bin Hattab (RA), aynı zamanda tüm dünya için adaletin kapısıydı. Uzun boyu, sert mizacı ve güçlü fizik yapısının yanında iyi bir konuşmacıydı.

▪️ Öyle ki Resul-i Ekrem (SAV), "Allah'ın emirleri konusunda ümmetimin en kuvvetlisi Ömer'dir" demişti. Gerçekleştirdiği fetihlerle birçok toprak ve kabileyi İslam'a kazandırdı; idari, iktisat, hukuk ve eğitim gibi birçok alana İslam'ın emirlerini uygulayarak tüm insanlara kıymetli bir miras bıraktı.

▪️ Resûl-i Ekrem (SAV) kendisiyle birçok konuda istişare ederdi. Onun bazı görüşlerinin nâzil olan âyetlerle teyit edildiği görülmektedir. "Muvâfakāt-ı Ömer" denilen bu âyetler arasında şarabın kesin biçimde haram kılınması (el-Bakara 2/219), Hz. Peygamber'in (SAV) evine gelen kimselerle hanımlarının perde arkasından konuşmasının daha uygun olacağı (el-Ahzâb 33/53), Kâbe'deki Makām-ı İbrâhim'in namazgâh ittihaz edilmesi (el-Bakara 2/125) ve münafıkların reisi Abdullah b. Übey b. Selûl'ün cenaze namazının kılınmaması gerektiği (et-Tevbe 9/84) gibi hususlar örnek olarak zikredilebilir.

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