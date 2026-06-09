İslam düşüncesi ile ilgilenmek isteyenler için kitap tavsiyeleri

İslam düşüncesi üzerine telif ettiği kitaplar, tercüme ettiği eserler ile tanınan Prof. Dr. Ekrem Demirli İslam düşüncesi ile ilgilenmek isteyenler için el-Âlim ve’l-müte'allim, Kader Risalesi, er-Ri'âye, er-Risale, Metafizik, el-Münkız mine'd-dalâl, el-Medînetü’l-fâzıla, Fusûsü’l-hikem, Tasavvuf Metafiziği, el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye, Tasavvuf Metafiziği, Mantıku’t-tayr kitaplarını tavsiye etti.

📍 İslam düşüncesi ile ilgilenmek isteyenler için Klasik Düşünce Okulu'nda okuttuğumuz müfredatı genel olarak tavsiye ederim. Lakin konuyu daha dar tutmak isteyen, bu hususta okunması gereken öncelikli kitaplar nelerdir diye bakmak isteyenler için birkaç kitap önereyim. Klasik Düşünce Okulu'ndaki derslere bakarak bu kitapları da takip edebilirler.



📍 Birincisi İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin "el-ʿÂlim ve'l-müteʿallim" kitabıdır. Bu kitap çok önemlidir ve İslam'da dini düşüncenin başlamasını temsil eden bilgi-eylem ilişkisi ya da iman ve amel ayrımını ilk temel, ilk problem edinen kitaplardan bir tanesidir. Gerçekten çok önemli bir kitaptır.



📍 İkincisi Hasan-ı Basri'nin "Kader Risalesi" vardır. Çünkü Müslüman düşüncede bu özgürlük tartışmaları, insan iradesi, Allah'ın iradesiyle insan iradesinin ilişkisi, neyi yapabiliriz sorusu bakımdan "Kader Risalesi" çok önemli tartışmalar taşır. Bu tartışmalar daha sonra farklı versiyonlar ve veçheler kazanmıştır. Dolayısıyla değişmiştir, gelişmiştir. Fakat netice itibarıyla bir ilk olması bakımından Hasan-ı Basri'nin kitabı çok önemlidir.



📍 Başka bir kitap mesela Tasavvuf kanadı ile ilgili... Hâris b. Esed el-Muhâsibî'nin "er-Riʿâye" kitabını yani "Allah'ın Hukukuna Riayet Etme Kitabı"nı, bunu çok tavsiye ederim, önemli bir kitaptır. Erken dönem Müslüman düşünceyi anlama bakımından önemlidir.



📍 İmam Şâfiî'nin "er-Risale"si vardır bunlar da yine önemli bir kitaplardan bir tanesidir. Yine başka bir kitap mesela Fârâbî'nin "el-Medînetü'l-fâzıla"yı çok tavsiye ederim.



📍 İbn Sînâ'nın "Metafizik"inin bazı bölümlerini, bütün bölümlerini okumak zordur. Ama bazı bölümlerini özellikle son bölümlerini ve giriş bölümünden okumayı tavsiye ederim.



📍 Gazâlî'nin "el-Münkız mine'd-dalâl" kitabı önemli bir kitaptır bunu da tavsiye ederim. Belki "Esma-i Hüsna" kitabı var onu da tavsiye edebilirim



📍 İbnü'l-Arabî'nin "Fusûsü'l-hikem" kitabı önemlidir, "el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye"den bazı seçkiler okumak önemli olabilir



📍 Sadreddin Konevî çok önemli bir düşünürdür onu da tavsiye ederim. Özellikle "Tasavvuf Metafiziği" kitabı ya da "Hadis Şerhi" kitabı ya da işte "İlahi Nefhalar" kitabı...



📍 Hassaten Ferîdüddîn Attâr'ın "Mantıku't-tayr"ını çok tavsiye ederim, çok önemli kitaptır gerçekten. Bunları önerebilirim

Editör: Bekir Salih Yaman

Kamera: Serkan Hervenik

Kurgu: Ayşe Nur Akyol