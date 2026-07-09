Abdulkerim Kuşeyri İlahi Kelam'ın Sırları 12. Bölüm I Bakara Suresi 28-30. Ayetler Tefsiri

İmam Kuşeyri'nin tefsiri İlahi Kelam’ın Sırları, Ekrem Demirli'nin titiz çevirisi ile Fikriyat Yayınları'nda. İlahi Kelam’ın Sırları, Bakara Suresi 28-30. Ayetler Tefsiri: "Mutlak birlik ve Es-Samed onun özelliğidir. İnsanların, hakkın bir mekana tahsis edilebileceğine dair vehimleri gerçek dışı bir zandır. Mekan, hak sayesinde düzen buldu, yoksa hak zatı ile herhangi bir mekana yerleşmiş değildir."

▪️ Bir görüşe göre Allah delillerinin parıltısıyla ve âyetlerinin ışınlarıyla yaratıklarına tanınır. Bu meyanda Allah şöyle buyurdu: Siz ölüler idiniz. Yani parçaları birbirine denk "nutfe" idiniz. O sizi diriltti. Yani nutfenin bazı kısımlarına kemik, bazı kısımlarına et, bazı kısımlarına saç, bazı kısımlarına

deri olmayı tahsis ederek sizi insan olmak üzere diriltti. Sonra sizi öldürecek. Yani sizi kurumuş kemik yaparak öldürecek. Sonra sizi diriltecek. Yani ölmüş iken sizi tekrar diriltecek, sonra O'na döndürüleceksiniz. Yani sizin için takdir edilmiş saadet ve bedbahtlığa döneceksiniz.

▪️ Bir görüşe göre Allah marifet yolunu onlara hazırlamış, kendilerine tahsis ettiği ihsana dikkatlerini çekmiştir. Ardından amellerini ve hallerini

kendisi için yapmalarını istediğinde, himmetin yüceliğini onlara bildirmiştir.

▪️ Allah şöyle buyurur: "Güneşe ve aya secde etmeyiniz" (Fussilet, 37).

Varlıklar Hakk'ın kudretiyle düzene girmişlerdir, yoksa Hak zatıyla herhangi bir yaratılmışa istivâ etmemiştir. Nasıl böyle bir şey olabilir ki? Mutlak birlik ve es-Samed O'nun özelliğidir.