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Riyazü's Salihin Okumaları 23 - Mücahede

Yayınlanma Tarihi: 17.06.2026 15:08

Ahmet Şentürk’ün VAV Radyo’da yayınladığı, İmam Nevevi’nin “Riyazü’s-Salihin” isimli eserini okuduğu programının yirmi üçüncü bölümüyle sizlerleyiz. Bu bölümün konusu ise Mücahede: "Mücahede genel bir kavram ve İslam düşüncesinde de önemli bir yerde bulunuyor. Allah Celle Celaluhu için çalışmak, gayret göstermek, cehd etmek..."

▪️ Mücahede çok genel bir kavramdır. Bu sebeple de İslam düşüncesinde önemli bir noktada bulunuyor. Allah Celle Celaluhu için çalışmak, gayret göstermek, cehd etmek...

▪️ Tabii bunun bize bakan bir yönü, nefse bakan yönü var. Ekseriyetle mücahede kavramı nefis ile mücahede anlamında, bu şekilde kullanılıyor.

▪️ Yani nefsi terbiye etmek, tezkiye etmek... Eskilerin ifadesiyle ise tahliye etmek. Kötü huyları, kötü ahlakı nefisten silmeye çalışmak. Şeytanın iğvasına uymamak anlamında kullanılıyor, bu bize bakan yönü...

İğva ne demek?

Doğru yoldan saptırma, ayartma, kandırma ve baştan çıkarma anlamına gelir.

▪️ En kapsamlı, ölüme dek sürecek olan ve bitmeyen bir mücahede yönümüz var. Bir de tabii düşmanla mücahede. Buna da özelde cihat diyoruz. Cihat önemli bir mesele ve kavram.

▪️ Hem Kur'an-ı Kerim'de hem de hadis-i şeriflerde bu husus özellikle beyan ediliyor ve Allah Celle Celaluhu katında şehitlerin ayrı bir makamı, yeri olduğu bizlere bildiriliyor. Tabii mücahedeyi nefse bakan yönüyle ele alacak olursak karşımıza bir diğer kavram daha çıkıyor o da riyazet meselesi...

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