Riyazü’s-Salihin 25. Bölüm: Sulhü Olmayan Cenk: Nefs ile Mücahede

Ahmet Şentürk’ün VAV Radyo’da yayınladığı, İmam Nevevi’nin “Riyazü’s-Salihin” isimli eserini okuduğu programın yirmi beşinci bölümüyle sizlerleyiz. Bu bölümde sulhü olmayan cenk olan nefisle mücahede anlatılıyor: Ölüm gelinceye dek Allah Celle Celaluhu'ya kulluk vazifemiz devam edecek, mücahede hiç bitmeyecektir.

🔹 Mücahede, ariflerimiz tarafından nefisle mücadele anlamında kullanılıyor. Hatta bu konuyla ilgili nefisle mücadele noktasında sulhü olmayan cenk, savaş ifadesi de kullanılmıştır. Dolayısıyla ömrün sonuna dek sürer. Bir ayette ifade edildiği gibi:



"Va'bud rabbeke hattâ ye'tiyeke-l yakîn"



🔹 Ölüm gelinceye dek Allah Celle Celaluhu'ya kulluk vazifemiz devam edecek, mücahede hiç bitmeyecektir. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu'nun bizlere ikram etmiş olduğu ömür nimetini, sağlık, sıhhat, afiyet nimetine mücahede noktasında kullanmalı, muvakkat olan bu ömrü Allah Celle Celaluhu'nun rızasını kazanmak üzere sarf etmeli, gayret göstermeliyiz.

🔹 Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadis-i şeriflerinde,

"İki nimet vardır ki insanların çoğu onların kıymetini bilmez ve aldanırlar. Bu iki nimet sağlık ve vakit nimeti" buyurmuştur.

🔹 Tabii vakti tayin etmek, tanzim etmek, düzenlemek, vakitleri değerlendirmek gerekir. Çünkü insanın en önemli sermayesi vakittir. Abdulfettah Ebu Gudde hocamızın çok kıymetli bir eseri vardır: Ulemanın Yanında Zamanın Kıymeti. Bu eserde alimlerimizin vakitlerini nasıl tanzim ettiği, her bir anını nasıl değerlendirdiği çok veciz güzel bir şekilde anlatılır aktarılır.

🔹 Dolayısıyla bu mücadelede en güzel azığımız olan sağlık ve vakti değerlendirmeli ve ömrümüzün sonuna dek -inşallah- Allah Celle Celaluhu'ya kulluk edebilme gayretini elden bırakmamalıyız. Bunun da en güzel örneği Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatıdır.

🔹 Bir hadis-i şerifte Hz. Aişe Validemiz (RANHA), Efendimizin (SAV) teheccüd namazını aktarıyor. Gece namazını ayakları şişinceye kadar namaz kılan bir Peygamber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem... Hz. Ayşe Validemiz (RANHA) de kendisine "Ya Resulallah, niçin böyle yapıyorsun? Allah Celle Celaluhu senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışlamıştır" dediğinde Efendimizin (SAV) cevabı çok güzel: "Efela yuhıbbu en ekûne abden şekura", "Ben şükreden bir kul olmayı isteyemez miyim ya Aişe?" diyerek kullukla, ubudiyetle, mücahedeyle şükür arasındaki ilişkiyi de bizlere göstermiştir.