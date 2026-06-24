Ekrem Demirli: Nefehat, Sadreddin Konevi'nin "Pür Tasavvufi" Yönünü İzhar Eden En Önemli Metindir

Prof. Dr. Ekrem Demirli, Konevi'nin "pür tasavvufi" yönünü izhaer eden en önemli metni olan İlahi Nefhalar'ı anlattı: "İlahi Nefhalar aslında bir bilgi, epistemoloji kitabıdır. Eser, Konevi'nin hemen bütün diğer kitaplarında dile getirmiş olduğu iddiaların, düşüncelerin tasavvuf yoluyla nasıl delillendirildiğini, nasıl izah edildiğini anlatan bir kitaptır."

▪️ İlâhî Nefhalar, Konevî'nin vâridât türü eserlerinin en önemlisi, belki de bütün tasavvuf tarihinin en etkili eserlerinden biridir. Konevî "vârid", "ilham" vb. adlarla zikrettiği bilgi tarzını ilk kez bu eserinde bu kadar açık ve yoğun bir şekilde kullanır.

▪️ Bu ilhamlarla gelen verilerden ve bilgilerden büyük bir sistem inşa eder. Konevî'nin başka bir eseri olmasaydı bile bu eserle onun tasavvuf tarihindeki kurucu yerini tespit etmemiz mümkün olabilirdi. Eser, Konevî'nin eserleri arasında "tasavvuf" kısmını teşkil eder.

▪️ Çünkü diğer eserlerindeki felsefe dili, burada tasavvuf diline yönelir ve böylece Konevî'nin "sûfî" kimliği daha fazla öne çıkar. Elinizdeki eser aynı zamanda bazı âyet-i kerimelerin metafizik bir gözle nasıl yorumlandığını anlatan nefis örnekler taşır. Öte yandan Konevî'nin mektuplarının önemli bir kısmı da bu kitapta yer alır. Nefehât, Konevî'nin bir düşünür olarak zihnini takip edebileceğimiz en elverişli metindir.

▪️ Konevî büyük bir metafizikçidir. Bu bakımdan, Müslüman düşünce geleneğinde herhalde metafizikçi unvanının layıkıyla taşıyabilecek birkaç isimden bir tanesidir.

Editör: Bekir Salih Yaman