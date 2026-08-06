İhlallerin gölgesinde Harem-i İbrahim Camii

Prof. Dr. Ahmet Ağırakça son günlerde el- Halil şehrinde bulunan Harem-i İbrahim Camii'ndeki hak ihlallerini anlattı: "Mescidin belli günlerini kendileri işgal ediyor ve buraya Müslümanları sokmuyorlar. Diğer günlerde ise Müslümanların burada ibadet etmelerine müsaade ediyorlar ama o da çok büyük sıkıntılarla... Zaman ve mekan itibariyle mescit ikiye ayrıldığı için muhtelif zamanlardaki bayramları dönemlerinde asla Müslümanları buraya sokmuyorlar."

▪️ Siyonist İsrail işgalindeki el-Halil şehrinde bulunan Harem-i İbrahim Camii, bölgede Mescid-i Aksa'dan sonra en kutsal cami olarak kabul edilmekte Yahudiler için de Süleyman Mabedi'nden sonra yeryüzündeki en kutsal mabettir ve bu nedenle sık sık işgalciler tarafından baskına uğramakta.

▪️ Yapı itibariyle Mescid-i Aksa'ya benzeyen cami, Roma ve Bizans dönemlerinde kilise olarak kullanılmaktaydı. 634 yılında İslam ordularının hükmüyle camiye çevrilen yapı, Haçlı Seferlerinden sonra 90 yıl boyunca kilise olarak kullanıldı. Selahaddin-i Eyyubi döneminde 1187'de yeniden cami hüviyetini kazandı. İsrail'in 1967'de Batı Şeria'yı işgalinden itibaren ise fanatik Yahudiler, caminin dışındaki bir alanda ibadet etmeye başlamışlardı.

▪️ Harem-i İbrahim, Yahudi inancına göre de Mescid-i Aksa'da olduğu tasavvur ettikleri "Süleyman Mabedi"nden sonra yeryüzündeki en kutsal mabed olarak kabul edilmekte. Caminin altında yer alan Hz. İbrahim (AS) ve hanımının kabirlerinin yanı sıra Hz. İshak, Hz. Yakup, Hz. Yusuf ve hanımlarının mezarlarının da bulunduğuna inanılan mağara yer almakta. İsrail tarafından Machpelah yani "Ata Babalar" olarak isimlendirilen bölge, bu nedenle sık sık fanatik Yahudilerin baskınlarına maruz kalmakta.

▪️ 1967'den beri işgalcilerin işgali altında olan el-Halil'deki Harem-i İbrahim Camii, 25 Şubat 1994'te tarihin en büyük katliamını yaşar. Ramazan ayının 15'inci günü cuma sabahı, radikal Yahudi Baruch Goldstein isimli terörist, camide ibadet eden Müslümanların üzerine ateş açar. Saldırı sonucu 29 kişi ölürken, 300 kişi de yaralandı. Tarihe "el-Halil Camii yani Harem-i İbrahim Katliamı" olarak geçen olayın ardından cami ibadete kapatılmıştı.

▪️ Katliamdan yedi ay sonra cami, yeniden ibadete açılır ancak bu sürede yapının içerisine özel güvenlik sistemleri yerleştirilir. Mihraba gözetleme noktaları konulur ve cami elektronik kapılarla bölümlere ayrılır. İbadet etmek isteyen Müslümanlar, mihraba girmeden önce birkaç elektronik kapıdan geçmek zorunda bırakılır. Ayrıca caminin üçte ikisi sinagoga çevrilmiş haldedir. Müslümanlara tahsis edilen üçte birlik kısmında ise sadece az sayıda kişi ibadet edebilmektedir.