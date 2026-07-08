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Riyazü’s-Salihin 24. Bölüm: Efendimizin (SAV) Mücâhedesi

Yayınlanma Tarihi: 08.07.2026 09:20

Ahmet Şentürk’ün VAV Radyo’da yayınladığı, İmam Nevevi’nin “Riyazü’s-Salihin” isimli eserini okuduğu programın yirmi dördüncü bölümüyle sizlerleyiz. Bu bölümde mücahede kavramı işlenmeye devam edilirken özellikle Allah Resulü'nün (SAV) mücahedesine değiniliyor: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Hz. Aişe (RANHA) validemiz anlatıyor: Gece kalkar ve ayakları şişinceye kadar namaz kılardı.

▪️ Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi Hz. Aişe (RANHA) validemiz anlatıyor:

"Gece kalkar ve ayakları şişinceye kadar namaz kılardı..."

▪️ Mücahedenin zirvesi... Bir seferinde Hz. Aişe (RANHA) validemiz:

"Ya Resulallah niçin böyle yapıyorsun? Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışlamıştır" dedim.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular:

"Efela yuhıbbu en ekûne abden şekura"

"Ben şükreden bir kul olmayı isteyemez miyim ya Aişe?"

▪️ İbadetler bir neşeye, zevke, sevince dönüşürse bütün bir hayat şükre dönüşüyor ve bunun da en güzel nişanelerinden biri de teheccüd namazları, gece namazları.

▪️ İşte bunun zirvesi kim? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... Hz. Aişe (RANHA) validemiz Kur'an-ı Kerim'i en iyi bilen, nüzulüne, inzaline şahitlik eden sahabi efendilerimizin öncülerinden, fakih sahabilerden...

▪️ O (RANHA), Efendimize (SAV) buyuruyorlar ki: "Geçmiş ve gelecek bütün günahlarınız bağışlanmış, yani niçin bu mücahede?" İşte Efendimiz (SAV) mücahedenin kaynağına da işaret ediyor: Şükretmek...

▪️ Onun için şükür de dindarlığın en temelinde yer alan ahlaki durumlardan bir tanesidir. Varlığa şükretmek, nimetlere şükretmek, kemal yolculuğumuza göre her halimize şükredebilmek bu işte belki de arzuladığımız en önemli ahlaklardan biri.

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