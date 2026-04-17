Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Siyer Dersleri I 18. Bölüm: Baskı İşkence ve Zulüm Dönemi
Allah Resulü'nü (SAV) tanımak ve hayat ölçülerini yaşamımıza tatbik etmek için Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Siyer Dersleri devam ediyor. 18. Dersimizin konusu: Baskı İşkence ve Zulüm Dönemi: "Müşrikler, Hz. Peygamber'e (SAV) ve arkadaşlarına karşı müthiş bir işkence dönemine girdiler ve ne yazık ki Mekke'yi Müslümanlara dar edecek şekilde Harem'in içinde ve dışında Müslümanların kanlarını akıtmaya başladılar."
◾ Hz. Peygamber'e (SAV) ve arkadaşlarına karşı müthiş bir işkence dönemine girdiler ve ne yazık ki Mekke'yi Müslümanlara dar edecek şekilde Harem'in içinde ve dışında Müslümanların kanlarını akıtmaya başladılar.
◾ Kendilerine dil uzatıyorlar, namuslarına dil uzatıyorlar ve bu konuda alabildiğine Müslümanları küçük düşürmeye, manen zayıflatmaya, onlarla alay etmeye başladılar.
◾ Tabii bu Kureyşliler için kolay bir şeydi ama bununla da bir neticeye varmaları mümkün değildi. Kureyşliler bütün bu kin ve nefretlerini, kızgınlıklarını genel olarak tüm Müslümanlar üzerinde uyguluyorlardı.
◾ Özellikle korunmasız olan Müslümanlara daha çok saldırıyor ve İslam'a girmiş olan o zayıf kimseler, Mekke'nin dışından gelip Mekke'ye yerleşmiş olan bazı ailelere intisap edip de onların himayesine giren hatta köleler vesaire kimseler daha çok müminlerin arasından zarar gören kimseler oluyorlardı.
Editör: Bekir Salih Yaman
Kamera:Serkan Hervenik
Kurgu: Ayşe Nur Akyol
