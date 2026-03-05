Abdulkerim Kuşeyri - İlahi Kelam'ın Sırları I Fatiha Suresi 3-5 Ayetler Tefsiri

En önemli işari tefsirlerden biri olarak kabul edilen Abdülkerim Kuşeyri’nin ünlü tefsiri "Letâifü’l-işârât", fıkıh-akîde alanında ikincil yorum, ahlâk alanında ise birincil yorum olarak kabul edilmişti. İşte, Abdulkerim Kuşeyri'nin Fatiha Suresi 3-5. Ayetler Tefsiri: "Rahman ve Rahim merhametteki fazlalığı anlatmak üzere konulmuş iki isimdir ve tahkik ehline göre aralarında üstünlük ilişkisi söz konusu değildir."

◾ "er-Rahman" ve "er-Rahim"dir. Bunlar rahmetten türetilmiş iki isimdir. Rahmet, ezeli bir sıfattır ve nimeti istemek demektir. Rahman ve Rahim merhametteki fazlalığı anlatmak üzere konulmuş iki isimdir ve tahkik ehline göre aralarında üstünlük ilişkisi söz konusu değildir

◾ Bununla birlikte bir görüşe göre Rahman daha fazla ve çok vermeyi ifade eder. Bu nedenle Hakk'ın dışındaki varlıklar genel anlamda "er-Rahman" ismiyle isimlendirilmezken "er-Rahim" ise başkasına ad olarak verilebilir.

◾ Hakk'ın rahmeti sayesinde kul, hakkın "er-Rahman" olduğunu anlar. Binaenaleyh Hakk'ın rahmeti olmasaydı hiç kimse O'nun "er-Rahman" olduğunu da bilemezdi.

◾ Rahmet, nimeti istemek veya başka bir gruba göre bizzat nimetin kendisi demektir dedik. Hakikatte nimetler derecededir ve mertebeleri birbirinden ayrıdır.

