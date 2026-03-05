Bugün
Abdulkerim Kuşeyri - İlahi Kelam'ın Sırları I Fatiha Suresi 3-5 Ayetler Tefsiri

Abdulkerim Kuşeyri - İlahi Kelam'ın Sırları I Fatiha Suresi 3-5 Ayetler Tefsiri

Yayınlanma Tarihi: 05.03.2026 08:47

En önemli işari tefsirlerden biri olarak kabul edilen Abdülkerim Kuşeyri’nin ünlü tefsiri "Letâifü’l-işârât", fıkıh-akîde alanında ikincil yorum, ahlâk alanında ise birincil yorum olarak kabul edilmişti. İşte, Abdulkerim Kuşeyri'nin Fatiha Suresi 3-5. Ayetler Tefsiri: "Rahman ve Rahim merhametteki fazlalığı anlatmak üzere konulmuş iki isimdir ve tahkik ehline göre aralarında üstünlük ilişkisi söz konusu değildir."

"er-Rahman" ve "er-Rahim"dir. Bunlar rahmetten türetilmiş iki isimdir. Rahmet, ezeli bir sıfattır ve nimeti istemek demektir. Rahman ve Rahim merhametteki fazlalığı anlatmak üzere konulmuş iki isimdir ve tahkik ehline göre aralarında üstünlük ilişkisi söz konusu değildir

◾ Bununla birlikte bir görüşe göre Rahman daha fazla ve çok vermeyi ifade eder. Bu nedenle Hakk'ın dışındaki varlıklar genel anlamda "er-Rahman" ismiyle isimlendirilmezken "er-Rahim" ise başkasına ad olarak verilebilir.

◾ Hakk'ın rahmeti sayesinde kul, hakkın "er-Rahman" olduğunu anlar. Binaenaleyh Hakk'ın rahmeti olmasaydı hiç kimse O'nun "er-Rahman" olduğunu da bilemezdi.

◾ Rahmet, nimeti istemek veya başka bir gruba göre bizzat nimetin kendisi demektir dedik. Hakikatte nimetler derecededir ve mertebeleri birbirinden ayrıdır.

💠💠💠

Riyazü’s Salihin Okumaları 12 - Her An Allah ile Beraber Olma Bilinci | Ahmet Şentürk

Abdulkerim Kuşeyri - İlahi Kelam’ın Sırları I Fatiha Suresi 2. Ayet Tefsiri

Hayata Dur Deme Özgürlüğü: Oruç I Ekrem Demirli

Abdulkerim Kuşeyri - İlahi Kelam’ın Sırları I Fatiha Suresi 1. Ayet Tefsiri

Ekrem Demirli Anlatıyor: Tasavvufu Düşünmek I bir lokma, bir hırka, Bir Akıl

Mehmet Emin Ay I Hadis Sohbetleri: Allah’ın Nimetlerine Nankörlük Kişiyi Nasıl İnkara Götürür

İran’ın boşluğunu kim dolduracak?

Orta Doğu Uzmanı Zahide Tuba Kor anlattı: İsrail’in İran’a saldırısının hedefleri ne? İslam dünyası nasıl etkilenecek?

Ramazan ayında Doğu Türkistan’da neler oluyor?

Kehanetin peşinde ya da küresel 28 Şubat süreci

Pakistan-Taliban arasında Ramazan savaşı!

Ramazan ayında Doğu Türkistan’da neler oluyor?

Amerika’nın kanlı yükselişi: Boston Çay Partisi

