Abdulkerim Kuşeyri - İlahi Kelam'ın Sırları I Fatiha Suresi 1. Ayet Tefsiri

Yayınlanma Tarihi: 19.02.2026 09:58

En önemli işari tefsirlerden biri olarak kabul edilen Abdülkerim Kuşeyri’nin ünlü tefsiri "Letâifü’l-işârât", fıkıh-akîde alanında ikincil yorum, ahlâk alanında ise birincil yorum olarak kabul edilmişti. Ekrem Demirli'nin tercüme ederek dilimize kazandırdığı "Letâifü’l-işârât"ın Türkçe ismi ise: İlahi Kelam'ın Sırları. Demirli tefsiri, "“Allah’ın kitabını özel ve ayrıcalıklı bir mektup gibi okumak, Kuşeyri tefsirini ortaya çıkarmıştır” cümleleri ile izah ediyor. İşte, Abdulkerim Kuşeyri'nin Fatiha Suresi 1. Ayet Tefsiri...

◾Selçukluların tarih sahnesine çıktığı Nişabur'daki en önemli alimlerden olan İmam Kuşeyri; tasavvuf, kelam, hadis, fıkıh, tefsir, gramer, lugat ve edebiyat alanlarında alimdi. Çok yönlü bir eğitim alan büyük alim, düşünme biçimi ile klasik olarak anılacak eserler kalem alabilmişti.

◾Gençliğinde ata binmeyi ve silah kullanmayı da seven Kuşeyri özellikle er-Risale ve Letaifü'l İşarat kitaplarıyla tanındı. Kuşeyri'nin, Sülemi'nin tefsirini merkeze alarak telif ettiği Leta'ifül İşarat, İşari Tefsir geleneğinde çok önemli bir yere sahiptir.

İşari Tefsir nedir?

Sûfînin kalbine doğduğu kabul edilen işaretlere dayanarak âyetleri yorumlaması; mutasavvıfların bu yöntemle yaptıkları tefsirler için kullanılan bir tabir.

Fatiha Suresi, Kur'an-ı Kerim'in başlangıcıdır. Bu itibarla sevgilinin sözü açması ve sevgiliden gelen kitap, mektup, en yüce nimet ve en cömert iyiliktir. Çünkü o bir talebe bağlı olmaksızın kendiliğinden gelmiş ve ihsan edilmiştir.

Şair şöyle der:

"Feda olsun sana hatta ömrümün her günü feda
Senle geçen birkaç güne feda olsun tüm ömrüm
Seni tanıdığım yerden içmek üzere ki
Olmasaydı o yer kalbim aşkı hiç bilmeyecekti"

◾ Hz. Peygamber (SAV) kendisine vahyin gelebileceği beklentisinde olmadığı gibi böyle bir hadise aklında bile yoktu. Allah'ın selamı üzerine olsun... Cebrail kendisine geldiğinde Hz. Peygamber (SAV) kaçmaya başlamış bu işi üstlenmek yerine uzaklaşmayı yeğleyip "beni örtünüz, örtünüz", "üzerime bir şey atınız, atınız" diyerek evine sığınmıştı

