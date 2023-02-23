İlk müstakil deprem kitabı: Risale-i Zelzele

İLK MÜSTAKİL DEPREM KİTABI: RİSALE-İ ZELZELE

◾ İnsanoğlu dünyada var olduğu tarihten itibaren pek çok afet yaşamış ve acı tecrübeler kazanmıştır. Bunlardan biri de şüphesiz depremlerdir.

◾ Geçmişte vuku bulan depremler hakkında bilgi sahibi olmak için yazarların konuyla ilgili kaleme aldığı eserlere bakılması gerekmektedir.

◾ Baştan sona deprem hakkında bilgi veren ilk eser Risale-i Zelzele isimli kitaptır.

Deprem kayıtlarında olmayıp edebiyata yansıyan depremler