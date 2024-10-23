Hakkari’de kar yağışı etkili oldu

Hakkari'de, Yüksekova ilçesi ile kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. İlde etkisini gösteren kar nedeniyle 3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağı ve civarındaki yüksek kesimler beyaza büründü.
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