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KÜLTÜR SANAT

Bursa Devlet Tiyatrosu "Mükemmel Partner" oyununun prömiyerini yapacak

Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), Miro Gavran'ın yazdığı "Mükemmel Partner" oyununun prömiyerini yapacak.

Bursa Devlet Tiyatrosu Mükemmel Partner oyununun prömiyerini yapacak
Yayınlanma Tarihi: 23.10.2024 12:32:03 Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 12:31

Gavran'ın yazdığı ve Nazlı Gözde Yolcu'nun çevirdiği, "Mükemmel Partner" adlı oyunun yönetmenliğini Süheyla Elbaş, dekorunu Nur Sinem Mete, kostümlerini Özge Şenol, ışık tasarımını Ali Karaman, müziklerini Gürkan Çakıcı ve koreografisini Yalın Hatipoğlu üstleniyor.

Muharrem Dalfidan, Işıl Öztürk Sehlikoğlu ve Deniz Orakçı Yavuz'un rol aldığı oyunda, modern bir kadın ile "mükemmel erkek" arasındaki karmaşık ilişki anlatılıyor.

Oyunun prömiyeri, Feraizcizade Oda Tiyatrosunda, 24 Ekim Perşembe günü saat 18.00'de gerçekleştirilecek.

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